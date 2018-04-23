Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4553 от 23.04.2018 под заголовком: Испанцы стали богаче итальянцев

Испанцы стали богаче итальянцев

Экономика Испании возродилась после кризиса, а итальянская стагнирует с начала века
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ВВП на душу населения Испании в 2017 г. составил $38 286 против $38 140,3 у Италии, сообщил МВФ, сравнивающий показатели по паритету покупательной способности в текущих ценах. Фонд прогнозирует, что через пять лет Испания будет на 7% богаче Италии, тогда как десятилетие назад последняя лидировала с отрывом в 10%.

При сохранении тенденций к 2023 г. даже некоторые бывшие социалистические страны, такие как Словакия и Чехия, обгонят Италию по ВВП на душу населения, ожидают эксперты МВФ. Испания и Италия сильно пострадали от мирового кризиса 2008 г., а потом от европейского долгового кризиса в начале этого десятилетия. Однако первая сейчас – одна из самых быстрорастущих экономик еврозоны. А вторая, по данным ОЭСР, одна из немногих крупных экономик, которая по размеру ВВП даже не вернулась на докризисный уровень. Плохие результаты Италии в долгосрочной перспективе ­объясняются, в частности, быстро стареющим населением, низкой производительностью, всепроникающей бюрократией и высоким уровнем госдолга. У Испании есть некоторые структурные преимущества, такие как более молодое население, отмечает Карло Альберто Карневале-Маффе, профессор бизнес-школы при миланском Bocconi University, но она также более эффективно, чем Италия, осуществляла госинвестиции, особенно в инфраструктуру, более открыта для инноваций и иностранных инвестиций.

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