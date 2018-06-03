Политика / Власть
Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: Следователь уволился свидетелем

Главный следователь Москвы ушел на пенсию после обвинений во взятке

Сам Алексей Дрыманов говорит, что его оболгали под давлением ФСБ
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Начальник Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве Александр Дрыманов подал в отставку, сообщили в пятницу ТАСС и РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству СКР. По данным РБК, заявление было принято еще 29 мая после беседы Дрыманова с руководством СКР. Накануне он написал рапорт о выходе на пенсию в связи с достижением предельного возраста, уточняет ТАСС. Официальный представитель СКР не ответил на звонки «Ведомостей».

Отставка была ожидаемой: в течение последнего года Дрыманов находится в центре коррупционного скандала о подкупе его первого заместителя Дениса Никандрова, начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и службы безопасности СКР Михаила Максименко и начальника управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова при решении вопроса о смягчении обвинения Андрею Кочуйкову, одному из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

В декабре 2017 г. стало известно, что в кабинете и дома у Дрыманова прошли обыски. А в январе 2018 г. при оглашении в суде обвинительного заключения в отношении Максименко прокурор прямо назвал Дрыманова среди лиц, освобождавших Кочуйкова из СИЗО за взятку.

Впрочем, обвинение ему так и не было предъявлено, и, по данным человека, близкого к СКР, Дрыманов до сих пор находится в статусе свидетеля. Возбудить дело против него можно только с санкции председателя СКР Александра Бастрыкина, но тот своего подчиненного так и не сдал: Дрыманов считается человеком, наиболее близким к председателю СКР. До назначения на этот пост он возглавлял управление СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Оно вело дела о геноциде в Южной Осетии во время войны 2008 г. и о событиях на Украине после 2014 г. (в частности, в отношении украинской летчицы Надежды Савченко).

В результате, хотя все материалы по делу Никандрова и его коллег были засекречены, следствие пошло на беспрецедентный шаг: дело Максименко выделили в отдельное производство и значительную часть процесса провели открыто. Именно тогда Дрыманов и был публично назван участником коррупционной схемы.

Сам Дрыманов, давая показания в суде, категорически отверг эти подозрения и заявил, что Кочуйкову законно переквалифицировали обвинение, в связи с чем он и был освобожден из-под ареста. А показания против Дрыманова, по его словам, его бывшие коллеги дали под давлением сотрудников ФСБ.

Политолог Евгений Минченко напоминает, что у Дрыманова был давний конфликт с Лубянкой, а у ФСБ достаточно полномочий, чтобы продавить любую силовую структуру. СКР же в последнее время выглядит как младший партнер ФСБ. Эксперт напоминает, что до сих пор Бастрыкин ни за кого из своих подчиненных не заступался. Пока не очень понятно, как связана отставка Дрыманова с судьбой самого Бастрыкина: перестановки в силовых структурах ожидаются после окончания чемпионата мира по футболу, а вопрос об их возможной реформе по-прежнему не снят с повестки дня, говорит Минченко.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике