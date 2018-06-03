Главный следователь Москвы ушел на пенсию после обвинений во взятке

По данным РБК, заявление было принято еще 29 мая после беседы Дрыманова с руководством СКР Андрей Любимов / АГН «Москва»

Начальник Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве Александр Дрыманов подал в отставку, сообщили в пятницу ТАСС и РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству СКР. По данным РБК, заявление было принято еще 29 мая после беседы Дрыманова с руководством СКР. Накануне он написал рапорт о выходе на пенсию в связи с достижением предельного возраста, уточняет ТАСС. Официальный представитель СКР не ответил на звонки «Ведомостей».

Отставка была ожидаемой: в течение последнего года Дрыманов находится в центре коррупционного скандала о подкупе его первого заместителя Дениса Никандрова, начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и службы безопасности СКР Михаила Максименко и начальника управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова при решении вопроса о смягчении обвинения Андрею Кочуйкову, одному из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

В декабре 2017 г. стало известно, что в кабинете и дома у Дрыманова прошли обыски. А в январе 2018 г. при оглашении в суде обвинительного заключения в отношении Максименко прокурор прямо назвал Дрыманова среди лиц, освобождавших Кочуйкова из СИЗО за взятку.

Впрочем, обвинение ему так и не было предъявлено, и, по данным человека, близкого к СКР, Дрыманов до сих пор находится в статусе свидетеля. Возбудить дело против него можно только с санкции председателя СКР Александра Бастрыкина, но тот своего подчиненного так и не сдал: Дрыманов считается человеком, наиболее близким к председателю СКР. До назначения на этот пост он возглавлял управление СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Оно вело дела о геноциде в Южной Осетии во время войны 2008 г. и о событиях на Украине после 2014 г. (в частности, в отношении украинской летчицы Надежды Савченко).

В результате, хотя все материалы по делу Никандрова и его коллег были засекречены, следствие пошло на беспрецедентный шаг: дело Максименко выделили в отдельное производство и значительную часть процесса провели открыто. Именно тогда Дрыманов и был публично назван участником коррупционной схемы.

Сам Дрыманов, давая показания в суде, категорически отверг эти подозрения и заявил, что Кочуйкову законно переквалифицировали обвинение, в связи с чем он и был освобожден из-под ареста. А показания против Дрыманова, по его словам, его бывшие коллеги дали под давлением сотрудников ФСБ.

Политолог Евгений Минченко напоминает, что у Дрыманова был давний конфликт с Лубянкой, а у ФСБ достаточно полномочий, чтобы продавить любую силовую структуру. СКР же в последнее время выглядит как младший партнер ФСБ. Эксперт напоминает, что до сих пор Бастрыкин ни за кого из своих подчиненных не заступался. Пока не очень понятно, как связана отставка Дрыманова с судьбой самого Бастрыкина: перестановки в силовых структурах ожидаются после окончания чемпионата мира по футболу, а вопрос об их возможной реформе по-прежнему не снят с повестки дня, говорит Минченко.