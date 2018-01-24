Главный следователь Москвы назван соучастником в деле о взятке от вора в законе
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При оглашении обвинительного заключения в отношении бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко гособвинитель Борис Лактионов назвал руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве Александра Дрыманова среди лиц, освобождавших за взятку из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова. «Максименко, руководитель ГСУ по Москве Дрыманов, и. о. его первого заместителя Денис Никандров, а также руководитель следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение <...> предприняли меры к решению вопроса по освобождению Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации инкриминируемого ему преступления [c хулиганства] на самоуправство», – заявил прокурор во вторник в Мосгорсуде (цитата по «Интерфаксу»).
Дело Максименко, настаивающего на своей невиновности, выделено из общего дела о взятке, переданной высокопоставленным сотрудникам СКР через посредников от «босса всех боссов», вора в законе Захария Калашова. В сентябре 2017 г. стало известно об обысках по этому делу по связанным с Дрымановым адресам. Сам он заявил тогда «Коммерсанту», что не имеет процессуального статуса по этому делу (следствие по нему ведет ФСБ).
Это беспрецедентная и непонятная с юридической точки зрения ситуация, говорит адвокат по уголовным делам Андрей Андрусенко: или в дальнейшем в обвинительном заключении должны быть слова о том, что Дрыманов был введен в заблуждение и заявлен как свидетель, или же есть какое-то скрытое расследование и в его отношении. Источник «Интерфакса» сообщил, что Дрыманов имеет статус свидетеля. Представители СКР и Генпрокуратуры во вторник на телефонные звонки не отвечали, адвокат Максименко Андрей Гривцов от комментариев воздержался.
По словам человека, близкого к спецслужбам, резонансное заявление гособвинителя стало возможным вследствие того, что дело Максименко выделено в отдельное производство и слушается в открытом режиме. При этом само следствие покрыто завесой тайны, но в отношении бывшего заместителя Максименко Александра Ламонова (по статье «дача взятки») оно закончено, а в отношении Никандрова (по статье «получение взятки») продолжается, рассказывает он. Ситуация с Дрымановым все больше напоминает дело 2011 г. о крышевании прокурорами игорного бизнеса, только роли поменялись и на месте прокуроров теперь сотрудники СКР, говорит собеседник.
Неприятности Дрыманова объясняются тем, что против него целенаправленно работает одно из подразделений ФСБ, рассказывает человек, близкий к СКР. В целом в комитете обстановка неспокойная, отмечает он: сотрудники не знают, чего ждать. Отставка председателя СКР Александра Бастрыкина планировалась Кремлем еще год назад, но тогда ему удалось сохранить должность, говорит собеседник. По его мнению, судьба Бастрыкина после президентских выборов будет зависеть от баланса во власти, который выстроит Владимир Путин к своему четвертому президентскому сроку.
Противостояние СКР и прокуратуры имеет не только личностный, но и объективный характер: оно было организационно заложено, когда комитет был выведен из состава прокуратуры, объясняет политолог Евгений Минченко. Кроме того, внутри самого СКР давно идет серьезная борьба и дело Калашова – один из триггеров этой борьбы, считает эксперт. Лично у Дрыманова есть активные недоброжелатели не только внутри СКР, но и в других силовых структурах, отмечает Минченко. Но прогнозировать вероятность отставки Бастрыкина в связи с ситуацией с Дрымановым он пока не решается: «По сравнению с генпрокурором Юрием Чайкой положение Бастрыкина, конечно, гораздо менее устойчиво».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о возможности отставки Дрыманова (он назначен указом президента) ответил: «Пока без комментариев».