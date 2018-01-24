Главный следователь Москвы назван соучастником в деле о взятке от вора в законе

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Дело Максименко (на фото) выделено из общего дела о взятке, переданной высокопоставленным сотрудникам СКР через посредников вора в законе Захария Калашова Артем Коротаев / ТАСС

При оглашении обвинительного заключения в отношении бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко гособвинитель Борис Лактионов назвал руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве Александра Дрыманова среди лиц, освобождавших за взятку из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова. «Максименко, руководитель ГСУ по Москве Дрыманов, и. о. его первого заместителя Денис Никандров, а также руководитель следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение <...> предприняли меры к решению вопроса по освобождению Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации инкриминируемого ему преступления [c хулиганства] на самоуправство», – заявил прокурор во вторник в Мосгорсуде (цитата по «Интерфаксу»).

Дело Максименко, настаивающего на своей невиновности, выделено из общего дела о взятке, переданной высокопоставленным сотрудникам СКР через посредников от «босса всех боссов», вора в законе Захария Калашова. В сентябре 2017 г. стало известно об обысках по этому делу по связанным с Дрымановым адресам. Сам он заявил тогда «Коммерсанту», что не имеет процессуального статуса по этому делу (следствие по нему ведет ФСБ).