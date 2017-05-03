В отношении полковника СКР Максименко завели новое уголовное дело

Следствие возбудило еще одно уголовное дело в отношении руководителя управления собственной безопасности (УСБ) СК России Михаила Максименко о получении взятки в миллион рублей. Об этом «РИА Новости» сообщили три источника, знакомые с ходом расследования.

«Дело возбуждено за взятку. Он якобы лично от Бадри Шенгелия получил деньги в долларах — на рубли чуть более миллиона рублей — за возбуждение уголовного дела по факту кражи (у Шенгелии) элитных часов Hublot», — сказал собеседник агентства, близкий к следствию.

Шенгелия был свидетелем в ряде уголовных дел в отношении известного криминального авторитета из Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) о рейдерском захвате зданий.

Сам Шенгелия на вопрос «РИА Новости» о его знакомстве с полковником Михаилом Максименко ответил, что он «знаком со многими».

Адвокат Максименко Андрей Гривцов сообщил «РИА Новости», что о возбуждении нового дела в отношении полковника его никто официально не уведомлял.

«Это очень странно… Однако, с учетом слабости следствия по основному делу (о получении взятки от Шакро Молодого), я не могу исключить, что будут предпринимать любые средства для усиления позиции обвинения, в том числе поиск любого, самого надуманного, компромата на Максименко», — заявил Гривцов.

Летом 2016 г. Максименко и его заместителя Александра Ламонова и замглавы управления СК по Москве Дениса Никандрова арестовали. По информации следствия, обвиняемые получили взятку в размере $1 млн за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Он участвовал в перестрелке у ресторана на Рочдельской улице в Москве.