Обвиняемый в коррупции высокопоставленный следователь попросил Путина разобраться в его деле

Замначальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов, который проходит по делу о покровительстве за взятки подручным криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), попросил поддержки у президента Владимира Путина. Как сообщила «Коммерсанту» адвокат Ламонова Ольга Лукманова, ее клиент написал открытое письмо, в котором назвал себя честным офицером и попросил Путина, который держит расследование на контроле, во всем разобраться. Письмо уже отправлено в администрацию президента. О снисхождении Ламонов не просит, ему нужна «объективность и справедливость», цитирует издание.

В письме Ламонов утверждает, что к нему в сизо «Лефортово» «неоднократно ходили» оперативники антикоррупционного управления «М» ФСБ, которое отвечает за оперативное сопровождение этого уголовного дела, и якобы требовали от него признания вины и показаний на других лиц, угрожая новыми уголовными делами. Также он изложил свою версию событий, связанных с Шакро Молодым, перестрелкой у ресторана Elements на Рочдельской улице в конце 2015 г. и расследованием этого инцидента.

Ламонов, начальник управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и первый замруководителя столичного главка СКР Денис Никандров были задержаны 19 июля 2016 г. по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Все они находятся под арестом. Свою вину они не признают.