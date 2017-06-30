Полковника СКР Максименко подозревают в получении взятки щенками

В уголовном деле бывшего начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), добавился еще один эпизод незаконного вознаграждения в виде подержанного джипа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Максименко проверяют на причастность к получению еще нескольких взяток. Собеседник «Ъ» сообщил, что сейчас следствие проверяет его на получение взятки в виде щенков элитной породы. Представители защиты полковника Максименко заявили «Ъ», что животных в деле их клиента нет, отказавшись от дальнейших комментариев.

Максименко вместе с бывшим первым заместителем начальника ГСУ СКР по Москве Денисом Никандровым и начальником УСБ СКР Александром Ламоновым обвиняется в получении 500 000 евро от вора в законе Шакро Молодого.

Также, как отмечает «Коммерсантъ», Максименко вменяют получение от авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии, выступавшего свидетелем по ряду уголовных дел, 1 млн руб. за возбуждение уголовного дела против петербургских полицейских, которые в 2014 г. изъяли у него дорогостоящие часы Hublot и не вернули.

На заседании Мосгорсуда обвиняемые Максименко и Ламонов были оставлены под стражей, а их жалоба отклонена.