Кремлевские эксперты оценили популизм возможных кандидатов в мэры Москвы Сергей Портер / Ведомости

Близкие к Кремлю политологи из Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) оценили популистский потенциал людей, которые могли бы поучаствовать в выборах мэра Москвы: в первую тройку вошли член «Яблока» Максим Кац, муниципальный депутат Юлия Галямина и журналист Екатерина Винокурова. Об этом говорится в одной из глав второй части доклада ЭИСИ «Современный технологический популизм», с которой ознакомились «Ведомости».

В последние пять лет на выборах во многих городах Европы (Рим, Мадрид, Барселона, Турин и др.) побеждают кандидаты «популистской волны», напоминают эксперты. Они выделили характеристики успешных популистов (например, харизма и потенциал местного активизма идут в плюс, опыт работы в органах власти – в минус) и провели экспертный опрос. У Каца выше всего оценены технологичность и энергия активизма, у Галяминой – технологичность и харизматичность. Замыкают рейтинг глава Гагаринского района Елена Русакова, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин. У Гудкова высокая технологичность и харизматичность, но в минусе, как и у Митрохина, – депутатский опыт.

Кац согласен с некоторыми оценками рейтинга, но в целом популистом себя не считает. Гудков указывает на некорректность сравнения: «В европейских столицах реальный раскол элит и конкуренция. Все, что они называют недостатками, в России считается плюсом. У нас, если ты не во власти и не в элитах, то, значит, невостребован и не можешь нарастить потенциал».

Везде система стремится не допускать победы популистов, говорит руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов: «У нас более консервативный избиратель, с опаской относящийся к новым политикам, а фактор новизны – ключевой для успеха популистов. Поэтому ими не могут быть [телеведущая Ксения] Собчак как наследственный политик или [глава Красносельского района Илья] Яшин как представитель политического класса». Доклад готовился до появления реальных кандидатов в мэры, оговаривается эксперт: «Мы оцениваем не электоральные перспективы, а какой была бы картина, если бы в Москве оказались востребованы характеристики политиков, которые приносили успех в Риме или Мадриде». В Россию мода на некоторые явления приходит позже, что может быть и с популизмом, считает Кузнецов: «Сейчас у этих людей нет шансов, но через какое-то время новизна и противопоставление политическому классу могут стать важными для избирателей. В Европе же начинается обратный процесс, в Турине уже звучит, что лучше коррумпированный управленец, чем несостоятельный».

Региональные кампании модерируются так, что сильные соперники устраняются, и этот рейтинг – возможный кастинг на «хорошего представителя оппозиции, не представляющего риска», говорит политолог Николай Петров: «Исследование к выборам вряд ли сделали бы публичным. Это, скорее, зазор между интересами Тверской и Кремля, планами [мэра Москвы Сергея] Собянина и условного [первого замглавы администрации президента Сергея] Кириенко. Я бы не переоценивал степень полезности этого доклада – его просто решили приурочить к началу мэрской кампании». Методология и расположение активистов выглядят логично, но не надо было включать Винокурову, она не политик, добавляет политолог Борис Макаренко: «Митрохин – представитель старой партии, с популизмом это несовместимо. Кампании Гудкова и Русаковой были непопулистские: они критикуют власть, а популисты – истеблишмент. Кац – вполне популист с посылом против истеблишмента, как и Галямина, которая является тусовщиком общественных движений».