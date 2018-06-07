Губернаторы могут быть наказаны в прямом эфире
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В четверг президент Владимир Путин в 16-й раз проведет прямую линию с россиянами. В числе наиболее популярных вопросов (опубликованы на сайте moskva-putinu.ru) – пенсионная реформа, рост цен на бензин, сроки снижения ставок по ипотеке, а также жалобы на высокие цены на авиабилеты и планы строительства мусоросжигательных заводов вблизи жилья. О чем президенту писали чаще всего, его пресс-секретарь Дмитрий Песков «Ведомостям» не ответил.
В этом году формат прямой линии будет обновлен: в зале с Путиным не будет зрителей, будут лишь ведущие – Кирилл Клейменов («Первый канал») и Андрей Кондрашов (ВГТРК), сказал собеседник «Ведомостей», близкий к руководству одного из телеканалов. Сам президент будет общаться с губернаторами и членами правительства в режиме конференции; администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам быть на связи во время прямой линии, сообщал РБК. Песков подтверждал это: «Частично я могу это подтвердить. С другой стороны, у президента всегда есть возможность поддерживать связь с руководителями регионов и членами правительства. Будет она и на этот раз».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}