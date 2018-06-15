Назначены довыборы семи депутатов Госдумы в сентябре
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
На 9 сентября назначены Центризбиркомом дополнительные выборы депутатов в семи одномандатных округах. Два мандата освободились буквально накануне – Госдума в среду досрочно прекратила полномочия депутатов Ивана Абрамова (ЛДПР) и Надежды Колесниковой («Единая Россия»). Абрамов был избран по одномандатному округу № 71 в Амурской области, Колесникова – по округу № 158 в Самарской области. Ранее вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев говорил о возможном переходе Абрамова в Совет Федерации от Приамурья.
Дополнительные выборы пройдут и в Заволжском избирательном округе Тверской области, Саратовском и Балашовском округах Саратовской области, в Нижегородском одномандатном округе и Центральном округе Калининградской области. Общая численность избирателей, которые могут принять участие в голосовании, – 3,6 млн человек, 85 073 из них проживают за рубежом: к Нижегородскому округу приписаны избирательные участки в 79 странах, подсчитал зампред ЦИК Николай Булаев.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}