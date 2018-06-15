Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4588 от 15.06.2018 под заголовком: Депутатская пересменка

Назначены довыборы семи депутатов Госдумы в сентябре

Партия власти рассчитывает, что они пройдут гладко
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На 9 сентября назначены Центризбиркомом дополнительные выборы депутатов в семи одномандатных округах. Два мандата освободились буквально накануне – Госдума в среду досрочно прекратила полномочия депутатов Ивана Абрамова (ЛДПР) и Надежды Колесниковой («Единая Россия»). Абрамов был избран по одномандатному округу № 71 в Амурской области, Колесникова – по округу № 158 в Самарской области. Ранее вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев говорил о возможном переходе Абрамова в Совет Федерации от Приамурья.

Дополнительные выборы пройдут и в Заволжском избирательном округе Тверской области, Саратовском и Балашовском округах Саратовской области, в Нижегородском одномандатном округе и Центральном округе Калининградской области. Общая численность избирателей, которые могут принять участие в голосовании, – 3,6 млн человек, 85 073 из них проживают за рубежом: к Нижегородскому округу приписаны избирательные участки в 79 странах, подсчитал зампред ЦИК Николай Булаев.

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