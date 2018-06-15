Песков: Путин не участвовал в обсуждении пенсионной реформы

Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста, сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данное Путиным в 2005 году обещание не повышать пенсионный возраст до тех пор, пока он будет оставаться президентом России.

«Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно понять, что это было 13 лет назад», — отметил Песков. «Конечно же, [в России] происходят изменения и с точки зрения демографии, и точки зрения экономики, и внешней конъюнктуры, и с точки зрения увеличения продолжительности жизни - ни одна страна не существует в вакууме», - пояснил представитель Кремля. Это большой срок, и в течение этого срока в любой стране возможны изменения, отметил Песков.

Тему пенсионной реформы прорабатывает сейчас только правительство, заверил пресс-секретарь Путина: «Президент не принимает участия в этом обсуждении». «Дальше будет экспертная проработка. Давайте дождемся, когда в результате этой экспертной проработки будут проявляться окончательные контуры этой реформы», — предложил Песков.

Путин дал обещание не повышать пенсионный возраст, пока он остается президентом, во время прямой линии 27 сентября 2005 года. «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию. Нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую деятельность, по состоянию здоровья», - ответил президент на вопрос Сейши Шархан из Сочи. Она обратила внимание президента, что продолжительность жизни в России меньше возраста ухода на пенсию (в 2005 г. - 58 и 66 лет для мужчин и женщин соответственно).

Накануне правительство предложило поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно. Средняя продолжительность жизни в России к 2017 г., по данным Росстата, выросла до 66,5 лет для мужчин и до 77 лет для женщин.