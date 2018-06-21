Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Правка статьи обернется амнистией

День в СИЗО приравнен к 1,5 дня в колонии общего режима

Законопроект об этом лежал в Думе 10 лет
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Госдума во вторник одобрила во втором (основном) чтении поправку в третью часть ст. 72 Уголовного кодекса, по которой один день в СИЗО приравнивается к 1,5 дня в колонии общего режима. Это наиболее важная норма законопроекта, который меняет зачет сроков предварительного заключения и других мер пресечения на стадии следствия в общий срок наказания.

Согласно поправке если наказание по приговору – лишение свободы, то в случае осуждения к пребыванию в тюрьме и колониях строгого и особого режима один день в СИЗО засчитывается как один день отбытия наказания. Если осужденного приговорили к заключению в колонии общего режима, один день в СИЗО идет за 1,5 дня наказания; а к пребыванию в колонии-поселении – один день в СИЗО за два дня. Льготный зачет сроков не распространяется на осужденных за совершение нескольких видов особо тяжких преступлений. Проектом установлен кратный зачет пребывания в СИЗО и для других видов наказания (ареста, обязательных и принудительных работ, пребывания в дисциплинарном батальоне), а два дня домашнего ареста во время следствия приравнены ко дню в колонии общего режима.

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