Президентская администрация обновилась по минимуму

Неожиданные назначения состоялись среди советников президента Ярослав Чингаев для Ведомостей

Избранный на четвертый срок президент Владимир Путин продолжает формировать свою новую администрацию: в пятницу он переназначил Совет безопасности во главе с его секретарем Николаем Патрушевым и подтвердил полномочия руководителей большинства кремлевских управлений.

Новый начальник появился лишь в управлении по обеспечению деятельности Госсовета – им стал Александр Харичев, до сих пор работавший замначальника управления по внутренней политике (УВП). Харичев – соратник первого замруководителя администрации Сергея Кириенко, в ведение которого Путин ранее передал управление по Госсовету, расширив его сферу полномочий: управление будет обеспечивать взаимодействие президента с экспертными организациями, а также займется мониторингом и анализом социальных процессов.

Это одна из наград Кириенко за успешные выборы президента, говорили ранее несколько близких к Кремлю собеседников «Ведомостей»: по одной из версий, обновленное управление Харичева может стать аналогом территориального управления, отвечавшего за региональную политику до 2000 г. До последнего времени регионами занималось УВП, начальником которого переназначен не представляющий команду Кириенко Андрей Ярин. Но блок региональных кураторов в УВП ликвидирован не будет, это направление лишь усилят за счет обновленного управления по Госсовету, поясняет близкий к администрации человек.

Ожидалось, что другой наградой для Кириенко будет назначение его человека в обновленное управление по развитию информационно-коммуникационных технологий. Это управление, которое курировал не переназначенный на свой пост помощник президента Игорь Щеголев, на минувшей неделе было передано в ведение первого замруководителя администрации. Однако его начальником в итоге остался Андрей Липов – тоже не человек Кириенко, обращает внимание один из собеседников «Ведомостей». Впрочем, другой собеседник отмечает, что полное представление о влиянии Кириенко в администрации можно будет составить после назначения заместителей начальников управлений и руководителей департаментов. Эти назначения покажут, что Кириенко действительно набирает обороты, прогнозирует политолог Евгений Минченко.

Неожиданные назначения состоялись среди советников президента. Должность советника на общественных началах получил один из символов «семейной» группировки – Валентин Юмашев, бывший руководитель администрации первого президента Бориса Ельцина и муж его дочери Татьяны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что Юмашев и до этого был советником президента в течение 18 лет, но ни одного документа о его назначении на этот пост в публичном доступе «Ведомостям» найти не удалось. Русская служба «Би-би-си» в пятницу сообщала, что публикация распоряжения о Юмашеве стала следствием технической ошибки.

Вероятнее, что эта публикация по какой-то причине понадобилась самому Юмашеву, возражает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Другой близкий к администрации человек говорит, что назначение Юмашева «рассчитано на Запад». Не верит в техническую ошибку и Минченко: «То, что Путин общается с Юмашевым, – не большой секрет, как и то, что в свое время Юмашев был среди тех, кто поддержал кандидатуру Путина при обсуждении преемника [Ельцина]. Но не думаю, что Юмашев дает Путину советы, которые оказывают серьезное влияние». С представителями «семьи» связывали ряд политических проектов, публично протестированных в последние годы, напоминает Минченко, это, в частности, партия «Правое дело» образца 2011 г., попытка раскрутки Татьяны Юмашевой и участие в выборах президента телеведущей Ксении Собчак, но ни один из них не показал высокой эффективности. Впрочем, не исключено, что демонстрация отношения Путина к семье его предшественника просто хороший прецедент ввиду предстоящего обеспечения преемственности власти, допускает эксперт.

Новым советником президента стал экс-премьер Чечни Абубакар Эдельгериев. Это экспансия главы Чечни Рамзана Кадырова на федеральный уровень, считает политолог Аббас Галлямов: «Это дополнительный источник влияния Кадырова в Москве и подтверждение его лоббистского потенциала». Люди, имеющие отношение к кадровым вопросам, решили, что им нужен такой союзник, как Кадыров, добавляет эксперт. После назначения Сергея Чеботарева министром по делам Северного Кавказа его заместителем, как и при прежнем министре, остается Одес Байсултанов – тоже человек Кадырова, напоминает главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов: «Если Байсултанов останется на этом посту и Эдельгериев будет заметным лоббистом, то это будет означать усиление Кадырова». Однако возможен и другой вариант, полагает эксперт: «В свое время из администрации краснодарского губернатора Александра Ткачева в администрацию президента забрали Вениамина Кондратьева, который через полтора года был назначен главой края вместо Ткачева. И нельзя сказать, что Ткачев сохранил за собой регион, поскольку Кондратьев произвел многочисленные кадровые замены. Пока ничто не говорит о подобной рокировке в Чечне, но краснодарская аналогия может сработать и там».