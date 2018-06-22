Путин подписал указы о новых назначениях в администрации президента. Полный список
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Подавляющее большинство чиновников были переназначены на должности, которые они занимали во время третьего президентского срока Владимира Путина. Наиболее существенные изменения:
назначение начальником управления по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева (ранее занимал пост заместителя руководителя управления по внутренней политике, прежний начальник этого управления Михаил Брюханов стал замруководителя Россотрудничества);
назначение начальником управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова;
отставка советника президента по вопросам климата Александра Бедрицкого;
назначение советником президента Абубакара Эдельгериева, ранее занимавшего пост премьера Чечни.
Кроме того, переназначен советником президента на общественных началах Валентин Юмашев (в 1997-1998 гг. он возглавлял администрацию Бориса Ельцина и является мужем его дочери Татьяны Дьяченко).
Совет безопасности
Секретарем Совета безопасности переназначен Николай Патрушев, занимающий этот пост с 2009 г.
Сохранили свои посты и все его заместители: Юрий Аверьянов (первый), Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов и Олег Храмов.
Управления президента
Начальниками управлений президента назначены:
Инна Биленкина – начальником управления по научно-образовательной политике;
Олег Говорун – начальником управления по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией;
Александр Голублев – руководителем канцелярии президента;
Анна Куликова – начальником управления протокола;
Андрей Липов – начальником управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи;
Александр Манжосин – начальником управления по внешней политике;
Михаил Михайловский – начальником управления по работе с обращениями граждан и организаций;
Сергей Новиков – начальником управления по общественным проектам;
Владимир Осипов – начальником управления по государственным наградам;
Сергей Осипов – начальником управления информационного и документационного обеспечения;
Владимир Симоненко – начальником экспертного управления;
Александр Смирнов – начальником управления по общественным связям и коммуникациям;
Антон Федоров – начальником управления по вопросам государственной службы и кадров;
Александр Харичев – начальником управления по обеспечению деятельности Госсовета;
Андрей Цибулин – начальником управления пресс-службы и информации;
Владимир Чернов – начальником управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами;
Андрей Чоботов – начальником управления по вопросам противодействия коррупции;
Андрей Ярин – начальником управления по внутренней политике.
Советники президента
Переназначен на должность советника президента на общественных началах Валентин Юмашев, занимающий эту должность с 2000 г.
Освобожден от должности советника президента по вопросам климата Александр Бедрицкий.
Новым советником президента назначен Абубакар Эдельгериев, ранее занимавший пост премьера Чеченской Республики.