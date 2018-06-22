Политика / Власть

Путин подписал указы о новых назначениях в администрации президента. Полный список

Стали известны имена руководителей Совета безопасности, управлений и нового советника президента
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Подавляющее большинство чиновников были переназначены на должности, которые они занимали во время третьего президентского срока Владимира Путина. Наиболее существенные изменения:

назначение начальником управления по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева (ранее занимал пост заместителя руководителя управления по внутренней политике, прежний начальник этого управления Михаил Брюханов стал замруководителя Россотрудничества);

назначение начальником управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова;

отставка советника президента по вопросам климата Александра Бедрицкого;

назначение советником президента Абубакара Эдельгериева, ранее занимавшего пост премьера Чечни.

Кроме того, переназначен советником президента на общественных началах Валентин Юмашев (в 1997-1998 гг. он возглавлял администрацию Бориса Ельцина и является мужем его дочери Татьяны Дьяченко).

Совет безопасности

Секретарем Совета безопасности переназначен Николай Патрушев, занимающий этот пост с 2009 г.

Сохранили свои посты и все его заместители: Юрий Аверьянов (первый), Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов и Олег Храмов.

Управления президента

Начальниками управлений президента назначены:

Инна Биленкина – начальником управления по научно-образовательной политике;

Олег Говорун – начальником управления по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией;

Александр Голублев – руководителем канцелярии президента;

Анна Куликова – начальником управления протокола;

Андрей Липов – начальником управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи;

Александр Манжосин – начальником управления по внешней политике;

Михаил Михайловский – начальником управления по работе с обращениями граждан и организаций;

Сергей Новиков – начальником управления по общественным проектам;

Владимир Осипов – начальником управления по государственным наградам;

Сергей Осипов – начальником управления информационного и документационного обеспечения;

Владимир Симоненко – начальником экспертного управления;

Александр Смирнов – начальником управления по общественным связям и коммуникациям;

Антон Федоров – начальником управления по вопросам государственной службы и кадров;

Александр Харичев – начальником управления по обеспечению деятельности Госсовета;

Андрей Цибулин – начальником управления пресс-службы и информации;

Владимир Чернов – начальником управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами;

Андрей Чоботов – начальником управления по вопросам противодействия коррупции;

Андрей Ярин – начальником управления по внутренней политике.

Советники президента

Переназначен на должность советника президента на общественных началах Валентин Юмашев, занимающий эту должность с 2000 г.

Освобожден от должности советника президента по вопросам климата Александр Бедрицкий.

Новым советником президента назначен Абубакар Эдельгериев, ранее занимавший пост премьера Чеченской Республики.

Кто пришел на инаугурацию Путина

Комментарии  ()
bogdanov7080
15:51 22.06.2018
ГорбачевЕльцинПутин. Все было понятно и ранее, просто сейчас даже не скрываются
00
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