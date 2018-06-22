Путин подписал указы о новых назначениях в администрации президента. Полный список

Подавляющее большинство чиновников были переназначены на должности, которые они занимали во время третьего президентского срока Владимира Путина Андрей Гордеев / Ведомости

Подавляющее большинство чиновников были переназначены на должности, которые они занимали во время третьего президентского срока Владимира Путина. Наиболее существенные изменения:

назначение начальником управления по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева (ранее занимал пост заместителя руководителя управления по внутренней политике, прежний начальник этого управления Михаил Брюханов стал замруководителя Россотрудничества);

назначение начальником управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова;

отставка советника президента по вопросам климата Александра Бедрицкого;

назначение советником президента Абубакара Эдельгериева, ранее занимавшего пост премьера Чечни.

Кроме того, переназначен советником президента на общественных началах Валентин Юмашев (в 1997-1998 гг. он возглавлял администрацию Бориса Ельцина и является мужем его дочери Татьяны Дьяченко).

Совет безопасности

Секретарем Совета безопасности переназначен Николай Патрушев, занимающий этот пост с 2009 г.

Сохранили свои посты и все его заместители: Юрий Аверьянов (первый), Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов и Олег Храмов.

Управления президента

Начальниками управлений президента назначены:

Инна Биленкина – начальником управления по научно-образовательной политике;

Олег Говорун – начальником управления по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией;

Александр Голублев – руководителем канцелярии президента;

Анна Куликова – начальником управления протокола;

Андрей Липов – начальником управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи;

Александр Манжосин – начальником управления по внешней политике;

Михаил Михайловский – начальником управления по работе с обращениями граждан и организаций;

Сергей Новиков – начальником управления по общественным проектам;

Владимир Осипов – начальником управления по государственным наградам;

Сергей Осипов – начальником управления информационного и документационного обеспечения;

Владимир Симоненко – начальником экспертного управления;

Александр Смирнов – начальником управления по общественным связям и коммуникациям;

Антон Федоров – начальником управления по вопросам государственной службы и кадров;

Александр Харичев – начальником управления по обеспечению деятельности Госсовета;

Андрей Цибулин – начальником управления пресс-службы и информации;

Владимир Чернов – начальником управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами;

Андрей Чоботов – начальником управления по вопросам противодействия коррупции;

Андрей Ярин – начальником управления по внутренней политике.

Советники президента

Переназначен на должность советника президента на общественных началах Валентин Юмашев, занимающий эту должность с 2000 г.

Освобожден от должности советника президента по вопросам климата Александр Бедрицкий.

Новым советником президента назначен Абубакар Эдельгериев, ранее занимавший пост премьера Чеченской Республики.

Кто пришел на инаугурацию Путина