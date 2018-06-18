Соратник Кириенко может возглавить кремлевское управление по Госсовету

Максим Стулов / Ведомости

Управление президента по обеспечению деятельности Госсовета может возглавить Александр Харичев, который сейчас занимает пост заместителя начальника управления внутренней политики (УВП) администрации Кремля. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Двое собеседников «Ведомостей», близких к администрации, также подтвердили, что Харичев может занять эту должность.

Сейчас управление президента по обеспечению деятельности Госсовета возглавляет Михаил Брюханов. Управление занимается информационно-аналитическим и организационным обеспечением деятельности Госсовета и его президиума, готовит материалы по выработке госполитики в сфере социально-экономического развития регионов и предложения по вопросам политического планирования, занимается рабочими поездками президента в регионы. Согласно президентскому указу о мерах по оптимизации структуры администрации президента, опубликованному 14 июня, на управление по обеспечению деятельности Госсовета теперь возложены в том числе организация и обеспечение взаимодействия президента с экспертными организациями, а также мониторинг и анализ социальных процессов.

Харичев в администрации президента курирует работу близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который занимается аналитикой и распределением экспертов по предвыборным регионам. Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что сейчас за избирательные кампании в регионах будет отвечать управление по обеспечению деятельности Госсовета: «По сути, произошло частичное восстановление территориального управления президента, которое было в начале 2000-х гг.». По его словам, нужно было «развести Харичева и [начальника управления внутренней политики Андрея] Ярина, чтобы оба они остались в администрации и не в рамках конкуренции внутри одного управления».

В апреле «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, что кандидатура Харичева обсуждается на пост начальника управления президента по внутренней политике вместо Андрея Ярина. Двое собеседников говорили, что после успешно проведенных президентских выборов первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко водил «Харичева на смотрины к президенту». Харичев отвечал на президентских выборах в числе прочего за ход избирательной кампании в регионах. Бывший федеральный чиновник говорил «Ведомостям», что по итогам хороших выборов Кириенко имеет право попросить «своего» начальника управления.

Харичев – один из ближайших соратников Сергея Кириенко. Когда Кириенко был гендиректором «Росатома», Харичев отвечал в госкорпорации за проведение выборов в закрытых территориальных образованиях, где находятся объекты атомной отрасли, говорили ранее «Ведомостям» два человека, близких к администрации. Под руководством Кириенко Харичев работал в первой половине нулевых годов и в полпредстве президента в Приволжском федеральном округе. Тем не менее в Кремль он вернулся не одновременно с Кириенко, а лишь через несколько месяцев. Кириенко хотел, чтобы именно Харичев возглавил УВП, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента. Однако после прихода Кириенко в Кремль главой управления стал Андрей Ярин.

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