В управлении президента по внутренней политике может смениться начальник
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Начальника управления президента по внутренней политике (УВП) Андрея Ярина может вскоре сменить его заместитель Александр Харичев, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента. Другой близкий к администрации собеседник и бывший федеральный чиновник слышали о том, что такое решение обсуждается. Харичев был назначен замначальника УВП в январе 2017 г. и отвечает там за избирательные кампании. Он считается человеком, близким к первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, курирующему в Кремле внутреннюю политику.
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