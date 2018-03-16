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РБК выяснил представления Кремля о хороших результатах президентских выборов

Хорошим итогом президентских выборов 18 марта в Кремле будут считать явку не ниже 65% избирателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Худший результат может рассматриваться как снижение интереса к выборам.

Базовое условие – ключевые показатели должны быть не хуже, чем на выборах 2012 г. Тогда явка составила 65,3% избирателей. Из них за избранного президента Владимира Путина проголосовали 45,6 млн человек – 63,6% от пришедших на выборы. Сейчас 47-48 млн голосов за кандидата от власти будет считаться достойным результатом, отмечает близкий к Кремлю собеседник.

В декабре 2016 г. на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике с участием первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко предлагались другие вводные. Речь шла о победе основного кандидата с результатом 70% при 70%-ной явке. При этом региональным элитам разъяснили, что главным приоритетом является именно чистота победы. «70 на 70 — идеальный сценарий, но никто не стремится к таким цифрам любой ценой, поскольку чистота выборов стоит на первом месте», — пояснил один из близких к Кремлю собеседников.

Ранее Кремль разработал ряд рекомендаций по мобилизации избирателей, которые включали в себя проведение школьных референдумов, семейные игры, профориентирование. Действующий президент Владимир Путин лично обратился к гражданам с призывом прийти на выборы.