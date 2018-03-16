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Путин призвал избирателей прийти на выборы 18 марта

Баллотирующийся на новый президентский срок Владимир Путин обратился к избирателям с призывом прийти 18 марта на избирательные участки. Обращение, опубликованное на портале RT, записано от имени действующего главы государства.

«По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ», от воли которого зависит, «по какому пути пойдет страна», напомнил президент. Если «уклониться» от голосования, «тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения», уточнил Путин. «Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть <…> Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки»,— сказал он.

На пост президента России претендуют восемь кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, выдвиженец от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов, руководитель «Общенародного российского союза» Сергей Бабурин и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Оппозиционер Алексей Навальный, по решению ЦИК, не был допущен к выборам. Верховный суд признал это решение законным. Политик намерен обжаловать его во всех возможных инстанциях.