России трудно дается борьба с обещанием взятки

Денис Абрамов / Ведомости

Россия удовлетворительно выполнила 12 из 21 рекомендации, полученной по итогам третьего раунда проверки соблюдения требований Европейской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, говорится в дополнениях ко второму отчету о выполнении рекомендаций, который публикует в понедельник Совет Европы. Предыдущий раз Россия отчитывалась в 2016 г., тогда выполненными удовлетворительно были признаны 11 из 21 рекомендации, остальные – частично. С тех пор России практически не удалось улучшить результат. Главными проблемами остаются криминализация преступных деяний и обеспечение прозрачности финансирования политических партий.

Контролеры из группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) с удовлетворением отмечают, что из российского Уголовного кодекса исчезла норма, по которой уголовные дела о взяточничестве в частном секторе, если вред нанесен исключительно интересам коммерческой организации, возбуждаются только по ее заявлению. Однако взяткой по-прежнему не считается обещание или предложение чиновнику какого-либо преимущества (не обязательно в материальной форме), равно как и принятие такого предложения – независимо от того, оказано ли такое влияние и был ли получен в результате предположительно оказанного влияния желаемый результат.

Что касается прозрачности финансирования политических партий, то законодательное закрепление предельного размера вступительного или членского взноса снижает риск использования таких взносов для обхода ограничений, установленных для пожертвований партиям со стороны физических лиц, радуются в ГРЕКО. Однако в том, что касается потенциального использования чиновниками и депутатами преимуществ своего положения в избирательной кампании, очевидного прогресса не наблюдается. Власти сосредоточились в основном на борьбе с нарушениями процедуры и условий избирательных кампаний в СМИ, в то время как перечень предусмотренных для участников кампании гораздо шире.

Кроме того, отмечается в докладе, чрезвычайно важно обеспечить независимость избирательных комиссий от чиновников как законодательно, так и на практике. Авторы отчета предлагают российским властям пересмотреть способ формирования избирательных комиссий и довести до воплощения уже обсужденные различные многообещающие инициативы Центризбиркома: расширить понятие злоупотребления государственной властью, вернуть положение, по которому чиновники, участвующие в выборах, обязаны брать отпуск на время кампании, сделать обязательным для СМИ уведомления общественности, что лицо стало кандидатом на выборах, при публикации ими какого-либо материала, связанного с освещением деятельности такого лица.

Авторы отчета предлагают российским властям пересмотреть способ формирования избирательных комиссий и довести до конца ранее обсуждавшиеся «различные многообещающие инициативы ЦИК» – такие, как расширение понятие злоупотребления государственной властью, возвращение обязанности чиновников, участвующих в выборах, брать вынужденный отпуск на время кампании, сделать обязательным для СМИ уведомления общественности о том, что лицо является кандидатом на выборах, при публикации ими какого-либо материала, связанного с освещением деятельности такого лица.