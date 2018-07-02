Арестованному главе Серпуховского района не дают выдвинуться

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун в Мосгорсуде Михаил Почуев / ТАСС

Начальник СИЗО №5 отказался подписать доверенность, которая позволила бы главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, арестованному по подозрению в превышении должностных полномочий, повторно выставить свою кандидатуру на выборы главы района, они назначены на 9 сентября 2018 г. Об этом сообщила супруга Александра Шестуна Юлия.

По ее словам, отказ мотивирован необходимостью получить разрешение следователя. Это незаконно, убеждена она: по закону об основных гарантиях избирательных прав заявление о выдвижении кандидат обязан предоставить лично, кроме тех случаев, когда он болен или находится в местах содержания под стражей – в этом случае подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена администрацией учреждения, в котором его содержат. Аналогичная норма содержится в законе о муниципальных выборах в Московской области.

Шестун уже пожаловался на действия администрации СИЗО в общественную наблюдательную комиссию (ОНК), сообщила его супруга. Жалобы также направлены председателю Совета по правам человека при президенте Михаилу Федотову и замдиректору ФСИН России Валерию Максименко, рассказала Юлия Шестун.

По словам сотрудника ФСИН, руководство СИЗО действовало в полном соответствии с законом о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых — он гласит, что лицом, находящимся в СИЗО, доверенность может быть выдана только на основании разрешения органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня. Его подозревают в превышении должностных полномочий: в 2010 г. администрация передала в собственность ООО «Центр» землю за 600 000 руб. и тем самым нанесла, по версии следствия, ущерб местному бюджету в 60 млн руб.

Ранее Шестун выступил с открытым обращением к президенту, в котором сообщил о конфликте с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и заявил, что уйти в отставку его уговаривали начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов и руководитель управления «К» ФСБ Иван Ткачев. Шестуну грозили уголовными делами, если он не откажется от участия в предстоящих в районе выборах. Аудиозаписи этих разговоров Шестун тоже опубликовал.

Действительно, любая доверенность оформляется исключительно с разрешения следователя, подтверждает адвокат Вадим Кобзев. Причем в таком решении он никак не ограничен — вопрос отдан исключительно на его усмотрение. Как правило, речь в таких случаях идет о распоряжении имуществом и следователь смотрит: если в перспективе может встать вопрос о компенсации обвиняемым ущерба, следует не допустить его продажи. Но в деле Шестуна очевиден конфликт такой нормы и пассивного избирательного права: получается, что только следователь вправе решать, может ли его «подопечный» участвовать в выборах. Это уже вопрос, который следует ставить перед Конституционным судом, уверен адвокат.

Ранее Конституционный суд уже рассматривал жалобу московского депутата Константина Янкаускаса, которого следователь не отпустил на выборы из-под домашнего ареста. В своем постановлении КС подчеркивает, что государство обязано обеспечить гражданам условия для реализации избирательных прав.