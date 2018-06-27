Глава Серпуховского района наговорил Мосгорсуду «много лишнего»

Решение об аресте Шестуна оставлено в силе, но он намерен участвовать в выборах

Александр Шестун в Мосгорсуде Михаил Почуев / ТАСС

Мосгорсуд сегодня оставил в силе решение Басманного суда об аресте главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Его подозревают в превышении должностных полномочий: в 2010 г. администрация передала в собственность ООО «Центр» 10 га земли за 600 000 руб. Тем самым, по версии следствия, местному бюджету был нанесен ущерб в 60 млн руб.

Шестуна арестовали 14 июня, а перед этим он выступил с открытым обращением к президенту Владимиру Путину. Шестун рассказал об угрозах со стороны областных и федеральных чиновников, а также генерала ФСБ Ткачева «переехать его катком» и завести на него уголовные дела, если он не уйдет в отставку и не откажется от участия в предстоящих выборах на пост главы района. Аудиозаписи своих переговоров Шестун опубликовал.

В Мосгорсуде Шестун подтвердил свою версию: его арест связан с намерением принять участие в избирательной кампании, не случайно его арестовали в день, когда должны были объявить выборы. «Генерал ФСБ заявил в незатейливой форме: не напишешь заявления - мы тебя посадим. По любому поводу. И в день объявления выборов генерал добивается задержания и ареста», - сказал Шестун.

Адвокаты Шестуна доказывали: Басманный суд не оценил доводы о причастности Шестуна к преступлению , а между тем они не выдерживают критики: спорное постановление подписано даже не Шестуном, а его заместителем, никакого давления на того не оказывалось. Кроме того, сама сделка ранее оспаривалась прокуратурой, но в 2014 г. была признана законной Арбитражным судом Московской области.

Шестун напомнил, что в то время он проходил в качестве свидетеля по громкому делу о коррупции в подмосковной прокуратуре и сотрудники надзорного ведомства провели в отношении него около 200 проверок. «Вы много лишнего нам говорите», - заявила судья и попросила быть ближе к делу.

Тем не менее, по мнению Шестуна, его дело «завязано с самого верха»: в два часа ночи начальник следственной части ГСУ СКР подписывает постановление о возбуждении уголовного дела из- за сделки 10-летней давности, а в пять утра к нему уже врываются несколько десятков оперативников, напомнил он.

Представители следствия, обосновывая арест, ссылались на тяжесть совершенного Шестуном преступления, а также «обширные связи», которые тот успел приобрести во время пребывания в должности. Вину свою Шестун не признал, но она подтверждается тем. что допрошены свидетели, изъяты документы, говорил следователь.

Жена Шестуна Юлия сообщила, что ее супруг намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы, которые уже объявлены. Теоретически это можно сделать, даже находясь в СИЗО, на основании доверенности - если администрация учреждения не будет оказывать противодействия, знает она. Срок подачи документов истекает 25 июня, для регистрации необходимо собрать 150 подписей.

Дело о подпольных казино в Подмосковье