Политика / Демократия

На выборах мэра Москвы создадут более 200 участков для дачников

Мосгоризбирком представил в ЦИК полный пакет документов, описывающих расположение участков
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На выборах мэра Москвы, назначенных на 9 сентября, будет создано более 200 участков для дачников. Об этом сообщил на заседании комиссии в среду зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, Мосгоризбирком представил в ЦИК полный пакет документов, описывающих расположение участков. Согласно постановлению самого Мосгоризбиркома, их полный список должен быть опубликован до 24 июля. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов добавил, что учтены почти все требования столичного штаба наблюдателей: на участках обеспечат 100%-ное видеонаблюдение, они не будут совпадать с участками, где пройдут выборы местной власти, – или как минимум будут иметь отдельный вход.

Единственное, с чем не согласен Мосгоризбирком, так это с требованием обеспечить питанием наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов за городом. «Так мы всех наблюдателей должны будем кормить, соберутся одни голодные», – опасается Горбунов. В среду ЦИК утвердил типовую форму соглашения, на основании которого регионы смогут создавать экстерриториальные участки. Как напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова, в эксперименте по организации мобильного голосования на региональном уровне примут участие шесть регионов: Москва и Московская область, а также Владимирская, Калужская, Тверская и Ярославская области. Накануне столичная мэрия опубликовала перечень потенциальных мест для создания временных избирательных участков, всего в Подмосковье их насчитывается 172, больше всего – в Наро-Фоминском городском округе, Солнечногорском районе и городском округе Истра.

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