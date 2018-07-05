Топ-менеджера RT America рекомендовали лишить степени за заимствования в диссертации

Михаил Солодовников защитил в МГУ диссертацию «Цензура как механизм социального контроля: социологический анализ» Дмитрий Новожилов / Ведомости

Диссертационный совет Московского государственного лингвистического университета по заявлению представителей сообщества «Диссернет» рекомендовал лишить ученой степени кандидата социологических наук, директора информационного вещания Russia Today America Михаила Солодовникова за некорректные заимствования. В 2011 г. он защитил в МГУ диссертацию «Цензура как механизм социального контроля: социологический анализ». Согласно анализу «Диссернета», заимствования без ссылки на источник были сделаны из учебного пособия М. М. Козловой «История журналистики зарубежных стран» и из статей Людмилы Старковой, опубликованных в журнале «Власть». Некорректные заимствования были найдены на 38 из 150 страниц работы.

Из диссертации Михаила Солодовникова «Таким образом, цензура, возникнув в виде инструмента господствования в средние века, трансформировавшись в универсальный механизм фильтрации информационного поля в период индустриального общества, в современном обществе становится институтом поддержания информационного равновесия между спросом на информацию со стороны общества и предложением информации со стороны СМИ, а также механизмом контроля качества самой информации. Именно эта, последняя, функция делает цензуру механизмом социального контроля, именно она делает цензуру социальной, способной к воспроизводству культурных норм, что отличает цензуру в традиционно принятом понимании от авторского понимания вопроса. Ввиду сказанного видится целесообразной дальнейшая разработка вопросов стандартов качества информации, передаваемой СМИ, а также механизмов социального контроля (цензурирования) достоверности и легальности этой информации».

Согласно положению о порядке присуждения ученых степеней соискатель обязан ссылаться на источники заимствования, говорится в заявлении о лишении степени, с которым ознакомились «Ведомости». В приложении к заявлению приведены примеры, подтверждающие некорректные заимствования. В нем также говорится, что в работе соискателя есть ссылки на публикации, но объем текста, совпадающий с фрагментами из этих публикаций, больше того, что оформлен корректными ссылками, в ряде случаев текст заимствуется с небольшими стилистическими изменениями. Совместных публикаций у Солодовникова и упомянутых авторов нет.

В выводах самой диссертации, в частности, написано, что цензура в современном обществе становится институтом поддержания информационного равновесия и механизмом контроля качества самой информации, в том числе и поэтому нужно разрабатывать вопросы стандартов качества информации в СМИ и механизмы «социального контроля (цензурирования) достоверности и легальности этой информации» (см. врез).

По словам одного из заявителей, участника «Диссернета» Ивана Бабицкого, присутствовавшего на заседании, диссовет рекомендовал лишить Солодовникова ученой степени после соответствующего заключения комиссии, изучившей диссертацию. За лишение проголосовали 14 из 15 членов совета, присутствовавших на заседании. Теперь диссертацию и рекомендацию диссовета должны рассмотреть экспертный совет и президиум Высшей аттестационной комиссии. «На заседании были научный руководитель и руководитель диссовета, где защищался Солодовников. Один из них сказал, что за несколько лет в их диссовете защитили 200 диссертаций, и поинтересовался, почему «Диссернет» проверил именно эту. Я пояснил, что именно из-за такого большого количества диссертаций и проверили», – говорит Бабицкий. По его словам, сейчас диссовет, где защищался Солодовников, расформирован, а в базе «Диссернета» есть еще шесть диссертаций с некорректными заимствованиями, которые защищались в этом совете.

Солодовников сказал «Ведомостям», что специально прилетел на заседание диссовета и выступил с подробным докладом: «Каждый пункт заявления господина Бабицкого и его соавторов был мною опровергнут. Среди заявителей не было ни одного профильного специалиста-социолога. Я выступал 40 минут с подробным докладом, разложил каждый пункт и каждую цитату. А они прочитали в ответ уже готовое решение. Мое выступление всерьез никто не слушал». Солодовников категорически не согласен с решением диссовета и будет отстаивать свои права в вышестоящих инстанциях.