Профессор ВШЭ покинул экспертный совет ВАК из-за «казуса Мединского»

По словам Будницкого, он не может сотрудничать с ВАК после «казуса Мединского» Максим Стулов / Ведомости

Профессор ВШЭ Олег Будницкий вышел из экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Об этом он сам сообщил «Ведомостям». Причина – рекомендация президиума ВАК сохранить ученую степень министру культуры Владимиру Мединскому.

По словам Будницкого, в понедельник утром он уведомил председателя экспертного совета Павла Уварова о своем решении. «Это ни в коей степени не связано с деятельностью самого совета. Напротив, могу лишь гордиться, что принимал участие в его работе», – пояснил «Ведомостям» Будницкий. Однако, по его словам, он не может сотрудничать с ВАК после «казуса Мединского». «Стандарты, заданные решением президиума ВАК, совершенно девальвируют значение научной экспертизы как по существу рецензируемых текстов, так и по процедуре присуждения ученой степени», – сказал Будницкий.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в экспертном совете ВАК по истории, который рекомендовал лишить степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского, ожидается ротация кадров. «Сильное обновление совета было в 2013 г. Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с Мединским. Но в принципе это обычная история», – говорил один из членов совета. По словам председателя экспертного совета Павла Уварова, ротация пройдет в течение месяца, но «напрямую это с решением по Мединскому не связано, ротация затевалась раньше». Два человека сказали «Ведомостям», что сами раздумывают над тем, чтобы покинуть ВАК после решения сохранить за министром ученую степень. За это на заседании президиума ВАК в пятницу голосовали 14 его членов, против – шесть.

В воскресенье ученые, входящие в «Клуб 1 июля», потребовали реформировать ВАК и сделать ее независимой от Минобрнауки. Формировать комиссию, по их мнению, следует под контролем и при участии РАН, председателем ВАК может быть президент РАН. В составе комиссии должны быть авторитетные ученые с незапятнанной репутацией. Также они требуют лишить президиум ВАК права отменять решения экспертных советов, состоящих из специалистов. Также клуб призвал РАН дать экспертную оценку соответствия диссертации министра культуры Владимира Мединского требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и просто к научным трудам. Заявление подписали около 30 академиков и членов-корреспондентов РАН.

В понедельник пресс-секретарь министра образования Андрей Емельянов заявил «Интерфаксу, что ВАК при Минобрнауки доказала свою необходимость, вопрос о ее реформировании не стоит. По его словам, в ведомстве не сомневаются в эффективности работы ВАК и ее роли в системе присуждения ученых степеней.