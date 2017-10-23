Выступивший против Мединского экспертный совет ВАК ждет ротация

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Владимир Мединский смог убедить президиум ВАК в своем историческом профессионализме Андрей Махонин / Ведомости

В экспертном совете Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории, который призывал лишить степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского, ожидается ротация кадров, сообщили «Ведомостям» два собеседника в ВАК. «Сильное обновление совета было в 2013 г. Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с Мединским. Но, в принципе, это обычная история», – говорит один из членов совета. По словам его председателя Павла Уварова, ротация пройдет в течение месяца, но «напрямую это с решением по Мединскому не связано, ротация затевалась раньше». Два человека сказали «Ведомостям», что сами раздумывают над тем, чтобы покинуть ВАК после решения сохранить за министром ученую степень. За это на заседании президиума ВАК в пятницу голосовали 14 его членов, против – шесть (см. врез).

На заседании Уваров поднял вопрос о том, что диссертация Мединского в 2011 г., возможно, не обсуждалась в экспертном совете. «Это означало бы, что диссертация не прошла процедуру утверждения», – говорит один из членов совета. Но председатель ВАК Владимир Филиппов снял этот вопрос, поскольку в диссертационном деле есть протокол заседания экспертного совета, подписанный его членом Константином Аверьяновым (сейчас – один из представителей Мединского). На протоколе стоит «подозрительная» дата 30 декабря 2011 г., пояснил «Ведомостям» Уваров: «Сейчас такое невозможно, все-таки ВАК прошла через реформу с усложнением процедуры защиты». Главное, что диссертацию ни на одном этапе не обсуждали специалисты по данному периоду, отмечает он: «Только на последнем этапе по этой работе высказался экспертный совет ВАК, где шесть докторов наук – специалисты по этой теме».