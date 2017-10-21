«Степень Мединскому оставили чиновники»
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Шесть человек из президиума ВАК проголосовали за лишение степени доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского. Это научный руководитель государственного архива Сергей Мироненко, профессор ВШЭ Игорь Данилевский и доцент ВШЭ Александр Муравьев, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, завотделом Института лингвистических исследований РАН Евгений Головко, замдиректора Института философии РАН Мария Федорова. Двое историков из президиума и член экспертного совета по истории ВАК рассказывают, что означает решение оставить докторскую степень Мединскому.
Сергей Мироненко, научный руководитель Государственного архива России, член президиума ВАК, голосовал за лишение Мединского степени:
«Академик Николай Казанский в самом начале обсуждения поставил вопрос, что надо разобраться с авторефератами Мединского. На это председатель ВАК Владимир Филиппов сказал, что он этот вопрос снимает, потому что в аттестационном деле, копия которого находится у руководства ВАК, есть последний автореферат Мединского, а все остальные недействительны, — поэтому обсуждать нечего. Утром в пятницу я разговаривал с Филипповым, пытался сказать, что я как член президиума ВАК хочу посмотреть аттестационное дело Мединского. На что он мне ответил, что согласно постановлению правительства знакомиться с делом имеет право соискатель. Я немного удивился и спросил, какое это отношение имеет ко мне. “А что вы думаете, что мы каждому человеку, который придет с улицы, должны показывать дело”, — сказал он. Я обратил его внимание, что я вообще-то не с улицы пришел. Никакие мои аргументы не подействовали. Дело мне так и не показали.
На вопросы Мединский отвечал неудовлетворительно. Большую часть он говорил не по существу. Например, его спросили, какими методами исторических исследований он оперировал. Он долго ходил вокруг да около, но на поставленный вопрос не ответил.
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