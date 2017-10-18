В ВАК произошли перестановки накануне решения о диссертации Мединского

20 октября президиум ВАК должен решить судьбу ученой степени министра культуры Владимира Мединского Максим Стулов / Ведомости

Правительство России своим постановлением от 16 октября исключило нескольких ученых из состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и ее президиума. Документ опубликован сегодня, 18 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

20 октября президиум ВАК должен решить судьбу ученой степени министра культуры Владимира Мединского. 2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук за «крайне низкий уровень» проделанного им исследования.

В частности, правительство исключило из состава ВАК главного ученого секретаря комиссии Николая Аристера. Аристер является также советником Мединского в Минкультуры. Исполнением его обязанностей займется завкафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА Игорь Мацкевич.

Аристера обвиняли в оказании давления на диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ), который рассматривал работу Мединского.

В Минкультуры в среду переадресовали вопрос об изменении состава ВАК и предполагаемой связи этого с ситуацией вокруг диссертации Мединского в Минобрнауки, передавал «Интерфакс».

ВАК без защитника Мединского?

Именно Аристер направил письмо в УрФУ, который первым должен был рассматривать заявление о лишении степени министра культуры, с требованием «перенести заседание», напоминает участник «Диссернета» Иван Бабицкий. «Это было прямое давление на подчиненных, поскольку ВАК не имеет права таким образом вмешиваться в работу диссоветов. После этого было опубликовано заявление российских академиков, которые заявили о нарушении академической автономии», - говорит Бабицкий.

После письма Аристера Бабицкий направлял письмо министру образования Ольге Васильевой с требованием уволить секретаря ВАК. Он не исключает, что увольнение последовало из-за того, что действия Аристера вызвали скандал, а также что он не уберег Мединского от скандала: экспертный совет ВАК по истории все равно рекомендовал лишить министра культуры ученой степени.

По словам члена gрезидиума ВАК Михаила Гельфанда, он получил письмо за подписью Аристера, датированное 17 октября, поэтому? «видимо, Аристер еще не знал о своем увольнении». «Аристер многое сделал для спасения Мединского, но когда ситуация стала анекдотической, то не исключено, что? поскольку он управлял ВАК жестко, то когда ему сказали, что нужно разрешить ситуацию с Мединским, он отказался это делать, поскольку не он довел эту ситуацию до такого скандала», - считает Гельфанд.

Телефон председателя ВАК Владимира Филиппова отключен. Пресс-служба Минобрнауки сообщила «Ведомостям», что эти кадровые изменения - «плановая ротация в рамках исполнения поручения правительства, поступившего в январе 2017 г.». «Проект изменений был подготовлен и направлен в правительство в апреле и никак не связан с текущей работой ВАК», - говорится в ответе.