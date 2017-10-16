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Оппоненты диссертации Мединского утверждают, что не участвовали в ее защите А. Махонин / Ведомости

Профессора, указанные в качестве оппонентов защиты докторской диссертации министра-культуры Владимира Мединского, заявили, что не являлись оппонентами на защите диссертации Мединского. Об этом пишет «Новая газета». В качестве оппонентов в автореферате диссертации Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» указаны доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Гасанов умер, а двое других профессоров заявили в разговоре с изданием, что не были оппонентами на защите диссертации Мединского.

Борисов сказал, что не видел автореферата диссертации, при этом он не знает, почему его фамилия указана в автореферате. «То, что я не был оппонентом, это я совершенно определенно говорю, но я и не видел этот автореферат. Фамилия «Борисов» очень популярная, как вы знаете», — сказал Борисов. Лавров также заявил, что не был оппонентом у Мединского и не читал диссертацию. При этом он сказал, что Мединский спрашивал, может ли Лавров быть его оппонентом. «Я ответил, что могу, поскольку преподаю весь курс русской истории, но я не специалист непосредственно по этому периоду, которому посвящена диссертация, и [будет] намного лучше, если он пригласит кого-то, кто является специалистом. Да, я знаю, что моя фамилия указана в автореферате Мединского. Я думаю, что в связи с тем, что я вам сейчас сказал, иначе я не могу этого объяснить», - сказал Лавров.

«В свете этих обстоятельств Мединского надо лишать ученой степени уже просто по формальным причинам», — полагает сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.