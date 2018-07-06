Госсекретарю США нужны от Северной Кореи конкретные шаги

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Пхеньян рассчитывает на постепенный процесс денуклеаризации AP

Начинающийся в пятницу визит госсекретаря США в Пхеньян станет новым этапом переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова после июньской встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре. В соглашении по итогам этого исторического саммита не было никаких конкретных деталей о сроках и процедуре разоружения, поэтому новые переговоры, как ожидается, будут посвящены разработке детального плана, сообщают американские СМИ. Предполагается, что Пхеньян задекларирует весь свой ядерный арсенал и производственные мощности, занимающиеся производством ядерного оружия и обогащением урана. Кроме того, должны быть установлены сроки уничтожения ядерных запасов и последующих проверок.

В Вашингтоне опасаются, что у двух сторон слишком разные ожидания от предстоящих переговоров и последующего процесса денуклеаризации, сообщает The Wall Street Journal. Помпео полагает, что этот процесс займет около 2,5 года, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что на ликвидацию северокорейского ядерного, биологического, химического оружия и баллистических ракет потребуется всего год. При этом Вашингтон заявляет, что санкции будут сняты с КНДР только после успешного завершения программы по ее ядерному разоружению. Пхеньян, напротив, рассчитывает на постепенный процесс денуклеаризации, каждая фаза которого будет сопровождаться смягчением санкционной политики США.