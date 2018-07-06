Дело о наркоторговле против матери-одиночки прекращено после заявления Кремля

В деле Конновой не должно быть формального подхода, сказал Дмитрий Песков

Ситуация вызвала огромный общественный резонанс Ярослав Чингаев для Ведомостей

МВД России объявило о прекращении дела обвиняемой в сбыте наркотиков матери-одиночки Екатерины Конновой менее чем через час после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, призвавшего исключить в данном случае формальный подход.

«В настоящее время по результатам проверки руководством ГСУ ГУ МВД России по г. Москве <...> принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенанту полиции Олегу Баранову «тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 228.1 УК в отношении Екатерины Конновой», - говорится в сообщении.

В деле Конновой «не место формальному подходу», заявил журналистам в пятницу Песков. «Безусловно, мы обратим на это внимание», - отметил он.

При этом в Кремле не согласны с тем, что ситуация, в которой оказалась женщина, свидетельствует о недоступности лекарств - проблема именно в правоприменении, считает Песков. «Они (лекарства) у нее (женщины) были, и она хотела реализовать часть. И тем самым она формально нарушила положение, которое запрещает реализацию сильнодействующих препаратов», - пояснил представитель Кремля.

«Очевидно, что здесь не должно быть места формальному подходу», - подчеркнул Песков.

На этой неделе следственный отдел ОМВД России по Мещанскому району Москвы возбудил уголовное дело по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) против 38-летней москвички Екатерины Конновой. Санкция статьи - от четырех до восьми лет лишения свободы. Полиция задержала ее по подозрению в незаконной продаже пяти тюбиков с жидкостью, содержащей психотропное вещество - диазепам.

Оказалось, что Коннова - мать-одиночка, воспитывающая шестилетнего ребенка-инвалида, нуждающегося в ежедневном приеме диазепама. Ее изоляция угрожает жизни ребенка. До того как ребенка перевели на бесплатный диазепам в ампулах, Коннова купила его в форме микроклизм. Оставшиеся микроклизмы она решила продать на интернет-форуме, но покупатели оказались оперативниками.

Ситуация вызвала огромный общественный резонанс: петицию с требованием закрыть дело Конновой подписали за трое суток более 160 000 человек. Правозащитники заявили о необходимости пересмотра ст. 228 УК. Дело взяла на контроль Генеральная прокуратура.