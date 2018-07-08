Политика / Безопасность и право

Коррупционеров приравняли к террористам

Конституционный суд проверит правила изменения территориальной подсудности
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Конституционный суд проверит положения Уголовно-процессуального кодекса (УПК), позволяющие изменять подсудность уголовных дел, сообщает сайт суда. Поводом для проверки стали жалобы обвиняемого в коррупции экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, а также его брата Андрея Пушкарева и главы муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, которые тоже проходят по этому делу.

Сейчас его рассматривает Тверской суд Москвы, хотя, как настаивают заявители, оно должно было слушаться во Владивостоке. Подсудность была изменена Верховным судом по ходатайству Генпрокуратуры – там сочли, что в силу своей прежней должности Пушкарев обладал контактами с представителями различных структур власти города и края. Верховный суд согласился с тем, что общие правила подсудности могут быть преодолены, «если соблюдение гарантий справедливого суда будет поставлено под сомнение или существенно затруднено».

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