Трамп не смог принудить НАТО немедленно увеличить оборонные расходы

Президент США Дональд Трамп не угрожал выходом США из НАТО на сегодняшней экстренной сессии альянса в Брюсселе, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Прямой угрозы не было, передало агентство Reuters слова Макрона.

По данным источников агентства в НАТО, Трамп сказал буквально, что США «справятся одни», но это не было прямой угрозой выхода. The Wall Street Journal написала со ссылкой на собственные дипломатические источники, что президент США пригрозил «действовать самостоятельно» («I’ll do my own thing»), если другие страны НАТО немедленно не увеличат оборонные расходы до 2% ВВП. Присутствующие в зале не поняли, было ли это угрозой выхода из альянса или же угрозой изменить роль США в нем, отмечает издание.

Наилучший вариант Президент США Дональд Трамп назвал наилучший из возможных исход встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Хельсинки 16 июля. «Что будет наилучшим вариантом? Давайте подумаем. Полное ядерное разоружение во всем мире, больше никаких войн, никаких проблем, никаких конфликтов. Вот это, по-моему, будет самым лучшим», - сказал Трамп журналистам в Брюсселе.

Ранее несколько агентств передали, что Трамп пригрозил выйти из альянса, если НАТО не удовлетворит требование США о росте оборонных расходов. Сессия была созвана генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом именно в связи с требованием Трампа о немедленном доведении их до 2%, которое тот высказал на саммите накануне.

Сам Трамп на пресс-конференции после сессии не пояснил свое заявление, сказав лишь, что занял «очень жесткую» позицию по отношению к союзникам. Помимо этого президент США упомянул, что союзники «согласились на беспрецедентные дополнительные расходы». «Я сказал им, что буду очень расстроен, если с их стороны не будет существенного увеличения расходов, - цитирует Трампа The Hill. - Я, наверное, мог бы [выйти из НАТО], но в этом нет необходимости: сегодня партнеры решили увеличить [расходы] как никогда прежде». Ресурс Politico сообщил, что Трамп сказал о дополнительно согласованных расходах альянса на сумму не менее $33 млрд.

Ни о каком увеличении расходов сверх согласованного, тем более немедленном, речи не шло, опроверг Макрон слова Трампа во время собственной пресс-конференции в Брюсселе. «Коммюнике опубликовано еще вчера, оно очень детальное. В нем подтверждена цель по оборонным расходам в 2% ВВП к 2024 г. И это всё, - цитирует президента Франции Financial Times. - Чтобы увеличить расходы с 2% до 4%, нужно время, это невозможно сделать просто так. Я даже не уверен, что это вообще полезно».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что обсуждение было «чрезвычайно серьезным и напряженным». «Президент США потребовал того, что обсуждается уже несколько месяцев: перераспределения расходов. Я подчеркнула, что мы уже на пути к этому и что это в наших взаимных интересах», - передал ее слова WSJ.

«Все союзники ясно и четко услышали послание президента Трампа. Мы понимаем, что американский президент очень серьезно настроен по вопросу затрат на оборону», - сказал Столтенберг.

По мнению газеты, последние заявления Трампа внесли еще больше хаоса в и без того трудный саммит НАТО. Попытка продемонстрировать единство перед встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля не удалась, резюмирует WSJ.