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Трамп заявил о желании подружиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает президента России Владимира Путина конкурентом. Об этом сам Трамп заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит НАТО, передает Reuters.

«Он мой враг? Он не мой враг ... Надеюсь, когда-нибудь, возможно, он станет другом», – заявил Трамп. Он также отметил, что пока не очень хорошо знает российского президента.

Два дня назад Трампу задали вопрос, кем он считает Путина – другом или врагом. «Сейчас невозможно сказать, друг или враг, Путин – соперник», – ответил Трамп.

В понедельник, 16 июля, пройдет первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Они встретятся в Хельсинки. До этого момента лидеры двух стран встречались два раза, но на полях других саммитов.

В ходе визита в Европу Трамп также встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и королевой Елизаветой II. В условиях правительственного кризиса в Великобритании и разногласий с НАТО по оборонным расходам переговоры с Путиным могут пройти легче, чем с союзниками по НАТО и Терезой Мэй, не исключал ранее Трамп.

Как Трампа встретили в Европе