Участников акции Pussy Riot арестовали на 15 суток

Им запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года Sergei Karpukhin/REUTERS

Четверым участникам группы Pussy Riot, которые в воскресенье во время финального матча чемпионата мира выбежали на футбольное поле, дали по 15 суток административного ареста. Кроме того, им запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года. Такие решения вынес Хамовнический районный суд Москвы.

В отношении участников группы были составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП РФ). Однако в суд были переданы материалы только по первой статье. Среди задержанных участников Pussy Riot - Петр Верзилов, Ольга Курачева, Вероника Никульшина и Ольга Пахтусова.

Адвокат участников Pussy Riot Николай Васильев ходатайствовал об участии в заседании стороны обвинения, а также о вызове свидетелей, которые могли бы подтвердить, что адвоката долго не пускали к задержанным, сообщило издание «Медиазона». Однако судья отказался удовлетворить ходатайства. Согласно протоколу задержанная Вероника Никульшина отказалась давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции. Она согласилась признать вину по части 1 статьи 20.31, считая, что нарушила правила поведения зрителей, однако отрицала грубый характер, который предусмотрен частью 3 этой же статьи. Ольга Курачева говорила, что не доказано, что на поле была именно она, поскольку в протоколе приводится описание другого человека - девушки с темными волосами 25-26 лет, а у нее розовые волосы и ей 31 год. На заседании у Верзилова просмотрели видеозапись того, как активисты выбежали на футбольное поле. Адвокат также требовал переквалификации, говоря, что часть 3 ст. 20.31 предусматривает угрозу жизни или здоровью граждан, прекращение или приостановку мероприятия. Судья в свою очередь счел, что матч из-за действий задержанных был приостановлен.

Во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии на поле «Лужников» выбежали четверо активистов Pussy Riot. Они были одеты в полицейскую форму. Это была акция «Милиционер вступает в игру», цель которой - привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью в России.

Активисты Pussy Riot потребовали освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты, незаконных арестов на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране и не фабриковать уголовные дела. «Дорогой друг, ты, наверное знаешь, что в России нет правового государства и любой полицейский может просто ворваться в твою жизнь. Чемпионат мира прекрасно показал, какими могут быть полицейские в России, но что будет, когда он закончится», – рассказали сами активисты о своей акции на YouTube-канале. Видео было позже заблокировано из-за нарушения авторских прав: при попытке воспроизведения возникает уведомление, что ролик содержит «материалы от партнера FIFA».

Из-за произошедшего матч был прерван на несколько минут. Троих участников задержали почти сразу, а четвертая успела пробежать по полю и даже хлопнуть по рукам нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Это был первый и единственный инцидент на чемпионате мира в России, когда матч прерывался из-за выбежавших болельщиков. Полиция возбудила административные дела против активистов Pussy Riot из-за нарушения правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и незаконного ношения форменной одежды.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира