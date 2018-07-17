Бывший начальник московского СКР арестован по делу о взятках

Сам Дрыманов никогда не признавал свою вину Сергей Фадеичев / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в понедельник Александра Дрыманова, уволившегося полтора месяца назад по собственному желанию с должности руководителя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Москве, сообщили «Ведомостям» два человека в правоохранительных органах.

По словам собеседников, во вторник ему было предъявлено обвинение по ст. 290 ч. 6 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере) в рамках дела, по которому ранее был осужден бывший начальник Управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко. Также во вторник суд заключил Дрыманова под стражу до 12 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме.

Максименко обвинялся в получении взяток от вора в законе Захария Калашова за выход на свободу из СИЗО «Матросская Тишина» приближенного к Калашову авторитета Андрея Кочуйкова с помощью переквалификации возбужденного в отношении него уголовного дела на менее тяжкую статью. Кочуйков и группа приближенных к нему людей обвинялись в вымогательстве по делу о перестрелке в 2015 г. в московском кафе «Элементы», где они в ходе конфликта вокруг этого заведения столкнулись с группой вооруженных адвокатов во главе с ветераном 9-го управления КГБ (госохрана) и РУБОП МВД Эдуардом Буданцевым. В этой перестрелке было убито двое и ранено несколько сторонников Кочуйкова, а действия Буданцева были признаны следствием необходимой самообороной.

Сам Дрыманов никогда не признавал свою вину, но еще весной, в ходе суда по делу Максименко, заявил, что ФСБ предпримет все усилия для привлечения его к уголовной ответственности, поскольку ведущим дело Максименко сотрудникам спецслужбы «некуда отступать». В поисках полученных денег в прошлом году был тщательно обыскан загородный дом Дрыманова и перекопан его участок, однако следов взятки найдено не было. Тем не менее, говорит сотрудник правоохранительных органов, доказательств против Дрыманова вполне достаточно – это и оперативные материалы, и показания пошедшего на сделку со следствием его бывшего заместителя Дениса Никандрова. Дело самого Никандрова в скором времени начнет слушаться в суде.

Также стало известно, что попытки Дрыманова стать адвокатом в Волгоградской области ускорили его задержание: после получения статуса адвоката возбудить против него уголовное дело мог только Следственный комитет. Дрыманов действительно подавал документы в квалификационную комиссию адвокатской палаты Волгоградской области, подтвердила секретарь комиссии. Они поступили в конце июня, и комиссия их еще не рассматривала.

Дрыманов – один из ключевых членов команды председателя СКР Александра Бастрыкина и не первый, кто был выбит из строя за последнее время, отмечает политолог Евгений Минченко. После задержания Дрыманова для Бастрыкина возможны два исхода – он может стать следующим и отправиться в отставку либо, напротив, случившееся поможет ему сохранить свой пост, считает эксперт: «По сути, он ослаблен, и, возможно, комфортнее было бы оставить такую ослабленную фигуру».