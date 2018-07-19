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Суд арестовал директора департамента Минобороны по аудиту госконтрактов

Максима Куксина подозревают в получении взятки в особо крупном размере
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Савеловский суд Москвы арестовал директора департамента аудита госконтрактов Минобороны России Максима Куксина, передает «Интерфакс». «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого Куксина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 17 сентября», - заявила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Куксина подозревают в получении 11 млн руб. взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

На сайте Минобороны говорится, что департамент аудита госконтрактов осуществляет экспертную оценку обоснования и подготовки заключений по стоимостным показателям госконтрактов, по которым министерство выступает в качестве госзаказчика.

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