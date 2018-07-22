Ученого из головного института «Роскосмоса» арестовали после обысков ФСБ

В пятницу стало известно об обысках в ЦНИИмаше в Королеве Антон Новодережкин/ТАСС

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко подтвердил арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного института госкорпорации — Виктора Кудрявцева.

«Сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев действительно арестован. С ним сейчас проводятся следственные действия», — сказал Устименко ТАСС. Других подробностей он не сообщил. В ЦНИИмаше не комментируют информацию об аресте Кудрявцева.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев сообщил, что встретился с Кудрявцевым в СИЗО «Лефортово». «Накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым, которого арестовали и доставили вчера. Ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — рассказал правозащитник в воскресенье.

По словам Еникеева, о том, что арестованный ученый имеет отношение к делу о госизмене, ему «прямо никто не сказал, дело засекречено».

В пятницу газета «Коммерсантъ» сообщила об обысках в ЦНИИмаше в Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрия Пайсона в Москве. Следственные мероприятия, по данным издания, проводили сотрудники ФСБ.

По данным «Коммерсанта», поводом для обысков стало уголовное дело по статье о государственной измене. Как выяснила ФСБ, западные спецслужбы получили результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно». По словам источников издания, утечка могла произойти от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт.

В субботу Пайсон подал заявление об увольнении, сообщил Устименко. По его словам, Пайсон покинет пост в начале августа. О дальнейшей судьбе центра — будет он расформирован или нет — Устименко не знает.

Кроме Кудрявцева задержанных по делу нет, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. «Кроме Кудрявцева пока никого не задержали»,— сказал собеседник агентства. Пайсон стал свидетелем по делу, добавил он: «Скорее всего, он не будет задержан».