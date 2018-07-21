Директор аналитического центра «Роскосмоса» подал в отставку

В пятницу газета «Коммерсантъ» сообщила об обысках в ЦНИИМаш в Королеве, а также в офисе Пайсона в Москве Е. Разумный / Ведомости

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. По его словам, Пайсон покинет пост в начале августа. О дальнейшей судьбе центра — будет он расформирован или нет — Устименко не знает.

В пятницу газета «Коммерсантъ» сообщила об обысках в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) в Королеве, а также в офисе Пайсона. Следственные мероприятия, по данным издания, проводили сотрудники ФСБ.

По данным «Коммерсанта», поводом для обысков стало уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Газета указывает, что ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. Как выяснила ФСБ, западные спецслужбы получили результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно».

Устименко в пятницу подтвердил факт проверки. По его словам, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин проинформирован по данному делу и дал указание оказывать следственной группе максимальное содействие.

«Роскосмос» пока не получал уведомлений о планируемых беседах с текущим или бывшим руководством госкорпорации или подведомственных ему институтов и предприятий в рамках расследования дела, добавил Устименко в субботу. «Все находится в ведении следственного управления [ФСБ], и оно решает, с кем им беседовать. Нам такой информации не давали. Если им потребуется беседовать из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку», — сказал он.

Как рассказал «Коммерсанту» один из источников, знакомый с материалами спецслужбы, ФСБ установила, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт. Собеседник не стал называть фамилии фигурантов дела и их процессуальный статус. По его мнению, история «точно не завершится одними увольнениями».

Издание напоминает, что гиперзвуковыми проектами занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение», которая не входит в периметр «Роскосмоса». При этом она тесно сотрудничает с головной научной организацией госкорпорации и одним из его предприятий — ЦНИИИМаш. ОРКК принадлежит на 100% «Роскосмосу».

Сам Пайсон ранее работал в ЦНИИМаше, а затем перешел в фонд «Сколково» на пост директора по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций. Как выяснило издание, решение о его увольнении было принято за несколько дней до обысков. По данным газеты, это объясняется тем, что в новой организационно-штатной структуре «Роскосмоса», формируемой Рогозиным, места для такого центра ОРКК не предусмотрено.

Следователи пока не предъявили обвинений Пайсону, сообщил в пятницу «Интерфаксу» информированный источник в отрасли. По его словам, ему могут дать статус ценного свидетеля. Пайсон не собирается покидать Россию, добавил собеседник агентства.

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