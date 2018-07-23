Мосгорсуд обязал избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры Москвы

Балакин жаловался на решение Мосгоризбиркома, отказавшегося регистрировать его в качестве кандидата в мэры Москвы Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мосгорсуд удовлетворил иск депутата Мосгордумы, основателя «СУ-155» Михаила Балакина и постановил зарегистрировать его кандидатом в мэры Москвы в течение пяти дней после вступления решения в законную силу. Решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации признано незаконным.

Балакин сказал, что суд защитил его избирательные права и вынес абсолютно справедливое решение: «Не могу точно сказать, что Мосгоризбирком действовал под давлением. Но определенные действия наводят на эту мысль. В мэрии, возможно, не хотят, чтобы я участвовал в выборах, потому что я представляю для них угрозу».

Балакин подавал иск к Мосгоризбиркому, который полторы недели назад отказал ему в регистрации. На втором заседании в понедельник представитель прокуратуры поддержала требования Балакина. Свидетели не назвали ни одного основания, по которым можно было признать их подписи недействительными, а сослались на личные обстоятельства, сказала прокурор. Никаких данных о недостоверности подписей нет и в документах Мосгоризбиркома, добавила она. «Личные обстоятельства или смена политических взглядов не могут быть причиной для признания подписей недостоверными, таким образом, это следует считать отзывом подписей. А отзыв подписей запрещен федеральным законодательством. Других же причин для отказа в регистрации не было», – сказала прокурор. Она потребовала зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры в течение пяти дней.

Представитель Мосгоризбиркома был против удовлетворения иска. Подпись муниципального депутата может быть признана недействительной, если было принуждение или поощрение за ее проставление, сказала юрист Балакина Татьяна Лушникова: «Свидетели сказали, что они считают свои подписи недостоверными по другим причинам. То, что они ссылаются на личные обстоятельства, подтверждает отзыв подписей, что не допускается федеральным законодательством».

Балакин жаловался на решение Мосгоризбиркома, отказавшегося регистрировать его в качестве кандидата в мэры Москвы. Он не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов, постановил Мосгоризбирком: он сдал в комиссию 112 подписей при необходимых 110, однако три муниципальных депутата написали заявления, попросив признать их подписи недействительными.

На заседании в пятницу три муниципальных депутата сказали, что попросили признать подписи недействительными по семейным обстоятельствам. Одна депутат сказала, что ее отговорил муж давать подпись Балакину, еще одну – мама, третья сказала, что отдала подпись, действуя «на эмоциях».

Двое собеседников «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его раскрутки перед выборами мэра, поскольку у него недостаточная известность, поэтому «все идет по сценарию». Оба говорили, что Балакина, вероятно, зарегистрируют по суду. «Его технологическому штабу нужно показать своего кандидата гонимым властью, что власть его опасается, – а если единороссы отзывают подписи, то опасаются или это давление на них, – тогда это соответствует самопозиционированию Балакина как лужковского кандидата. То есть это должно выглядеть, как «власть мешает лужковскому кандидату и ставит против него фильтр», – говорил один из собеседников.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатами действующего мэра Сергея Собянина, депутата Госдумы Михаила Дегтярева (ЛДПР), главу муниципального района Таганский Илью Свиридова («Справедливая Россия») и предпринимателя Вадима Кумина (КПРФ). Балакин является основателем строительной компании «СУ-155». Это первая крупная компания, чьи объекты пришлось достраивать государству, когда более 49 000 покупателей в 14 регионах рисковали остаться без квартир. В итоге обязательства «СУ-155» фактически взяла на себя «дочка» АИЖК (сейчас – «Дом.РФ») – банк «Российский капитал». «Балакин сможет выгодно оттенять Сергея Собянина и сыграть роль антигероя», – объяснял «Ведомостям» роль Балакина в кампании по выборам мэра человек, близкий к администрации.