Балакин не попал на выборы мэра Москвы по чужим семейным обстоятельствам

Балакин (на фото) предоставил в Мосгоризбирком подписи, однако избирком отказал регистрировать его кандидатом Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел иск депутата Мосгордумы, основателя разорившейся строительной компании «СУ-155» Михаила Балакина. Он жаловался на решение Мосгоризбиркома, отказавшегося регистрировать его в качестве кандидата в мэры Москвы. Балакин не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов, постановил Мосгоризбирком: он сдал в комиссию 112 подписей при необходимых 110, однако трое муниципальных депутатов написали заявления, попросив признать их подписи недействительными.

Юрист Балакина Татьяна Лушникова сказала на заседании, что Балакин предоставил в Мосгоризбирком все необходимые подписи, но избирком отказал регистрировать его кандидатом в мэры Москвы. По ее мнению, то, что депутаты просят не учитывать их подписи, незаконно. По федеральному закону об общих принципах организации исполнительной и законодательной власти субъектов и Избирательному кодексу Москвы отзыв подписей муниципальными депутатами не допускается, отметила адвокат: «Это повлекло грубое нарушение пассивного избирательного права и отказ в регистрации». Балакину Мосгоризбирком отказал, поскольку счел число подписей муниципальных депутатов недостаточным, позже формулировка изменилась и оказалось, что подписи недействительны, отметила Лушникова. По ее словам, достоверность подписей была нотариально заверена, а подлинность нотариально заверенных листов поддержки не оспаривалась.

В данном случае не было отзыва подписей: муниципальные депутаты попросили признать их подписи недостоверными, пояснил представитель Мосгоризбиркома Илья Голышев. «Поскольку заявления от муниципальных депутатов поступили в комиссию, то им дали правовую оценку. Стало понятно, что подписей не хватает - их оказалось 109, а должно было быть 110. Поэтому было принято решение отказать в регистрации», - отметил он.

Присутствовавшая на заседании прокурор попросила уточнить, почему на заявлениях не стоит время, когда они были сданы в Мосгоризбирком, хотя на всех других входящих документах время проставлено, однако представитель комиссии затруднился ответить на этот вопрос.

По семейным обстоятельствам

Выяснилось, что двое из муниципальных депутатов попросили признать свои подписи недействительными из-за семейных обстоятельств.

Елена Котомина сказала, что действительно оставляла подпись за Балакина: «У меня родители - строители. Мой эмоциональный порыв отдать подписи за Балакина был, потому что я хотела поддержать строителя. Позже разыгралась семейная драма: я рассказала мужу, что поставила подпись за Балакина, и муж убедил меня, что я поступила неверно. Мои взгляды поменялись». Прокурор уточнила, есть ли в законе, по мнению Котоминой, возможность отозвать подпись из-за смены политических взглядов, но та затруднилась ответить на этот вопрос.

Муниципальный депутат Ольга Богатова также сказала, что ставила подпись за Балакина, но была вынуждена написать заявление о ее недействительности. «Я живу с мамой, ей 87 лет, у нее деменция. Ей везде мерещатся враги. У меня есть привычка рассказывать ей, что я делаю на работе. Я ей рассказала, что поставила свою подпись за Балакина. Я не знаю, что с ней произошло, видимо, из-за своего состояния устроила мне скандал. Чтобы успокоить ее, я попросила признать Мосгоризбирком свою подпись недостоверной», - рассказала Богатова. Третий депутат - Лариса Карпова также подтвердила, что ставила подпись за Балакина, но «поняла, что действовала на эмоциях», поэтому попросила признать свою подпись недействительной. Богатова и Карпова являются членами «Единой России», Котомина выдвигалась от этой же партии.

Прокурор попросила время для подготовки своей позиции. Следующее заседание по иску Балакина пройдет в понедельник.

Плановый отказ

Двое собеседников «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, говорили, что отказ в регистрации Балакина - это часть его раскрутки перед выборами мэра, поскольку у него недостаточная известность, поэтому «все идет по сценарию». Оба говорили, что Балакина, вероятно, зарегистрируют по суду. «Его технологическому штабу нужно показать своего кандидата гонимым властью, что власть его опасается, – а если единороссы отзывают подписи, то опасаются или это давление на них, – тогда это соответствует самопозиционированию Балакина как лужковского кандидата. То есть это должно выглядеть, как «власть мешает лужковскому кандидату и ставит против него фильтр», – говорил один из собеседников.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатами действующего мэра Сергея Собянина, депутата Госдумы Михаила Дегтярёва (ЛДПР), главу муниципального района Таганский Илью Свиридова («Справедливая Россия») и предпринимателя Вадима Кумина (КПРФ). Балакин является основателем строительной компании «СУ-155», которая стала первой крупной компанией, чьи объекты пришлось достраивать государству, когда более 49 000 покупателей в 14 регионах рисковали остаться без квартир. В итоге обязательства «СУ-155» фактически взяла на себя «дочка» АИЖК (сейчас – «Дом.РФ») – банк «Российский капитал». «Балакин сможет выгодно оттенять Сергея Собянина и сыграть роль антигероя», – объяснял «Ведомостям» роль Балакина в кампании по выборам мэра человек, близкий к администрации.