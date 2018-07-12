«Лужковский кандидат» не зарегистрирован на выборах мэра Москвы

Евгений Разумный / Ведомости

Считавшийся кандидатом от бизнеса основатель разорившейся строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин не прошел муниципальный фильтр и не зарегистрирован на выборах мэра Москвы. Свои подписи за него отозвали трое муниципальных депутатов, сообщила на сегодняшнем заседании член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

«Михаил Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей», - цитирует Кузнецову «Интерфакс». Это означает, что ему не хватило для регистрации одного голоса.

Остальных четырех кандидатов Мосгоризбирком зарегистрировал - это действующий мэр Сергей Собянин (115 подписей), депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР, 115 подписей), глава муниципалитета Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия», 112 подписей) и депутат Вадим Кумин (КПРФ, 114 подписей). Собянин, идущий на выборы самовыдвиженцем, представил в Мосгоризбирком еще и 39 000 подписей избирателей.

«Я считаю, что я - единственный серьезный конкурент Сергею Собянину, вероятно, поэтому и не зарегистрировали», - сказал Михаил Балакин «Ведомостям». Если будут основания, то готов пойти и оспорить решение Мосгоризбиркома в суде, продолжает он: «Но сначала нужно разобраться, что произошло».

Все по сценарию?

«Мыльная опера только начинается, мы еще увидим, как он подаст в суд и выяснится, что подпись настоящая. А потом на него еще может кто-то подать в суд», – говорит собеседник, близкий к мэрии. Пока позиция, что риски от выдвижения Балакина больше, чем польза, победила, но в истории точно не поставлена точка, говорит он: «Его еще могут допустить по суду. Кто-то считает, что он будет выгодно оттенять историю борьбы Москвы собянинской и Москвы лужковской. Но есть вопрос, насколько Балакин контролируем. Он в значительной степени контролируем, но учитывая тип личности – это человек, который иногда срывается с резьбы. Неоднократно было, когда карманный кандидат выходил из-под контроля. Понятно, что он получит на порядок меньше Собянина, но риски все равно существуют. До активной фазы еще не дошло, за четыре недели кампании с 9 августа он мог бы себя показать».

Собеседник «Ведомостей» говорит, что по поводу выдвижения Балакина были разные позиции в мэрии: «Идет внутривидовая борьба. Есть люди, которые искренне считают, что так лучше для Собянина, а есть те, кто говорит, что так лучше для Собянина, но сами надеются, что Балакин еще покажет, что наших в городе еще 20%».

О том, что все идет по сценарию, говорит и еще один собеседник, близкий к мэрии: «Его технологическому штабу нужно показать своего кандидата гонимым властью, что власть его опасается, – а если единороссы отзывают подписи, то опасаются или это давление на них, – тогда это соответствует самопозиционированию Балакина как лужковского кандидата. То есть это должно выглядеть, как «власть мешает лужковскому кандидату и ставит против него фильтр». Он также говорит о том, что Балакина если зарегистрируют, то по суду, благодаря чему его упоминаемость как оппозиционного кандидата и противовеса Собянину повысится.

Расцвет «СУ-155» Балакина пришелся на период, когда мэром Москвы был Юрий Лужков. В интервью «Ведомостям» Балакин сказал, что Собянин «процентов на 85 делает все правильно», но Балакин считает, что «годы расцвета Москвы пришлись именно на время правления Лужкова».

«СУ-155» была создана «с нуля» Балакиным в 1993 г. на базе возглавляемого им строительного управления Главмосстроя. В числе проектов «СУ-155» были реконструкция Большого театра, строительство Фундаментальной библиотеки МГУ, всесезонного горнолыжного комплекса «Снеж.ком». «СУ-155» стала первой крупной кампанией, объекты которой пришлось достраивать государству, когда более 49 000 покупателей в 14 регионах рисковали остаться без квартир. В итоге обязательства «СУ-155» фактически взяла на себя «дочка» АИЖК (сейчас – «Дом.РФ») – банк «Российский капитал».

«Балакин сможет выгодно оттенять Сергея Собянина и сыграть роль антигероя», – объяснял «Ведомостям» роль Балакина в кампании по выборам мэра человек, близкий к администрации. Сам себя Балакин спойлером не считает: «Называть меня антигероем неправильно – я всю жизнь искренне старался работать на страну, на людей, которые были в одной команде; старался, чтобы их жизнь, быт были на хорошем уровне», – сказал он «Ведомостям».

В стартовом сценарии кампании Балакин был, говорит политолог Михаил Виноградов: «Возможно, что-то поменялось в стартовом сценарии, но это менее вероятно, либо продолжается кампания по его раскрутке, с учетом того, что его стартовая известность не сверхвысокая». Выдвижение Балакина может быть подчеркнуто конфликтом, а конфликт пока не появился, продолжает эксперт: «Поэтому отказ в регистрации усиливает подчеркнуто конфликтное позиционирование, показывает, что вокруг московских выборов что-то происходит. Это не обрушает сценарий участия Балакина в выборах, хотя, конечно, добавить ему тяжеловесности еще предстоит».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября – в единый день голосования. Накануне стало известно, что Собянин отказался от предвыборных дебатов. Перед предыдущими выборами мэра Москвы в 2013 г. Собянин также отказался от участия в дебатах.

Пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова в ответ на вопрос, правда ли, что отказ в регистрации Балакину – это часть сценария кампании, сказала, что «не владеет такой информацией».

«Лужковский» кандидат