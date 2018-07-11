Собянин не будет участвовать в дебатах кандидатов в мэры Москвы

«Дебатировать не с кем», – пояснил один из источников «Ведомостей»

По словам одного из собеседников РБК, Собянин отказался участвовать в дебатах, так как его оппоненты выдвинули свои кандидатуры не ради выигрыша на выборах, а для других целей Максим Стулов / Ведомости

Сергей Собянин решил не принимать участия в дебатах кандидатов в мэры Москвы, рассказали РБК два источника, близких к мэрии. Собеседник «Ведомостей», близкий к мэрии, и источник, близкий к администрации президента, подтвердили эту информацию. «Дебатировать не с кем», - пояснил последний.

«Ведомости» ожидают комментария от пресс-секретаря мэра Гульнары Пеньковой.

По словам одного из собеседников РБК, Собянин отказался участвовать в дебатах, так как его оппоненты выдвинули свои кандидатуры не ради выигрыша на выборах, а для других целей, например, «поддержать рейтинг партии, донести свои идеи» до масс.

Окончательный список зарегистрированных кандидатов Мосгоризбирком должен утвердить в пятницу, 13 июля. Документы были приняты у пяти человек. Помимо Собянина, это глава муниципалитета Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР), бизнесмен Вадим Кумин (КПРФ) и депутат Мосгордумы, основатель «СУ-155» Михаил Балакин (выдвинут партией «Союз горожан»). Ни один внесистемный оппозиционер не смог преодолеть муниципальный фильтр.

Представитель Кумина сообщила РБК, что кандидат намерен участвовать в дебатах. Планирует дебатировать и Свиридов. Решение Собянина он назвал «ожидаемым». Готов принимать участие в дебатах и Дегтярев. Важен диалог с избирателями, пояснил он РБК. Балакин был недоступен для комментариев.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября - в единый день голосования. Согласно избирательному кодексу Москвы, в дебатах кандидаты могут принимать участие только лично. Городские государственные телеканалы и радиостанции должны предоставить им бесплатное время в эфире. Кандидаты вправе получить до 30 минут в эфире по рабочим дням на каждом из каналов, при этом около 50% этого времени должно отводиться на дебаты, напоминает РБК. В случае отказа кандидата от дебатов его время в равной степени распределяется между конкурентами.

Перед предыдущими выборами мэра Москвы в 2013 г. Собянин также отказался от участия в дебатах.