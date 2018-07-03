Определились соперники Собянина на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин на церемонии приветствия Кубка чемпионата мира по футболу Андрей Гордеев / Ведомости

Во вторник, 3 июля, истекает срок подачи документов на регистрацию кандидатами на выборы мэра Москвы. Выборы состоятся 9 сентября. Действующий мэр Сергей Собянин уже сдал подписи муниципальных депутатов и зарегистрирован кандидатом.

Его оппоненты принесли подписи в Мосгоризбирком сегодня. Необходимое количество подписей 110 муниципальных депутатов в 110 районах Москвы собрали четверо кандидатов — глава муниципалитета Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР), бизнесмен Вадим Кумин (КПРФ) и депутат Мосгордумы, основатель «СУ-155» Михаил Балакин (выдвинут партией «Союз горожан»). Таким образом, ни один внесистемный оппозиционер не смог преодолеть муниципальный фильтр. Всего в мэры Москвы собирались баллотироваться 32 человека.

Свиридов рассказал «Ведомостям», что кроме депутатов от оппозиции за него подписались как минимум 65 членов «Единой России». По словам Свиридова, ему помогло то, что он давно является муниципальным депутатом и конструктивно взаимодействует с представителями других партий. В Мосгоризбирком он отнес 115 подписей.

По словам депутата Мосгордумы Леонида Зюганова – руководителя штаба коммуниста Вадима Кумина, представителю КПРФ также удалось собрать необходимое число подписей. «У нас есть подписи 76 муниципальных депутатов из 50 районов от разных партий – КПРФ, «Яблока», самовыдвиженцев. Напомню, что только в 62 из 146 районов Москвы есть независимые депутаты. Еще 60 подписей взяли у «Единой России», – сказал Зюганов. Он отметил, что отношение к муниципальному фильтру остается спорным: «Пропорции муниципального фильтра нужно пересматривать. Подписи пришлось просить у «Единой России». Это показывает убогость муниципального фильтра, поскольку без их помощи кандидатам от оппозиции его не пройти».

Дегтярев также сдал необходимое число подписей в Мосгоризбирком. Он рассказал, что более половины дали представители «Единой России».

Подписи муниципальных депутатов удалось собрать и Балакину, об этом в понедельник сообщил «Интерфакс». Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорил, что Балакин должен стать «антигероем» кампании и таким образом будет оттенять Собянина.

Дмитрий Гудков отнес в избирком недостаточное для преодоления муниципального фильтра число подписей. Всего у него есть подписи 76 депутатов, однако они представляют только 63 района Москвы. За него отдали подписи шесть представителей «Единой России». «Решение мэрии [о недопуске к выборам] – это, в первую очередь, неуважение к москвичам, у которых будет «богатый» выбор между застройщиком, карманной «парламентской оппозицией» и Собяниным», – написал политик в Facebook.

Гудков более года назад объявил, что хотел бы стать единым кандидатом от демократов на пост мэра Москвы, однако это ему не удалось: о желании участвовать в выборах мэра объявили глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин и лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин. Несколько недель назад Яшин заявил, что ему не удалось собрать необходимого для прохождения муниципального фильтра числа подписей. В «Яблоке» разгорелся скандал из-за выдвижения кандидата в мэры между Митрохиным и федеральным руководством партии. Московская конференция проголосовала за выдвижение Митрохина, федеральное бюро партии же согласовало в качестве кандидата в мэры главу муниципалитета Гагаринский Елену Русакову. В итоге бюро приостановило выдвижение Митрохина, а в понедельник партия объявила, что не примет участия в выборах мэра Москвы.

Не удалось собрать необходимое число подписей и журналисту Антону Красовскому. Ему нужно было собрать кроме 110 подписей муниципальных депутатов более 36 000 подписей москвичей, поскольку он планировал участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Он смог собрать 21 000 подписей.

Чтобы иметь моральные и политические основания для апелляции к общественности, представителям демократической оппозиции надо было создавать коалицию, это точно было бы эффективнее стратегии «все против всех», считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Оппозиции надо было помогать друг другу со сбором подписей. Получилось же наоборот – каждый из них старался собрать все возможные подписи муниципальных депутатов, которые их поддерживают», – говорит эксперт. Чтобы организовывать общественное давление на власть, нужен определенный уровень поддержки, который можно получить только вместе, – это часть демократической культуры коалиций, говорит он: «Либералов немного, подписи разрозненные – есть где-то гудковские депутаты, где-то «яблочные», где-то условно навальновские. Лучше распределить подписи, чтобы выдвинуть как можно больше кандидатов, и если каждый из них собрал бы больше 50 подписей, то это было бы серьезным основанием для давления на власть». Пример такой коалиции все видели на муниципальных выборах в 2017 г., добавляет Костин, когда «Яблоко» и Гудков провели более 250 человек в муниципальные депутаты.

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