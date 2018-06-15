Политика / Демократия

Столичных избирателей найдут по мусору

С загородными участками Мосгоризбирком определится через месяц
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Список избирательных участков на выборах мэра Москвы, созданных за пределами столицы, должен быть утвержден Мосгоризбиркомом до 20 июля, а опубликован не позднее 24 июля. Это следует из проекта документа, который определяет порядок создания таких комиссий, с ним удалось ознакомиться «Ведомостям».

Проект был представлен в пятницу на первом заседании рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами столицы. Она займется реализацией решений, связанных с организацией голосования дачников. В состав рабочей группы вошли члены Мосгоризбиркома, правозащитники, представители политических партий, члены Общественной палаты Москвы, депутаты Госдумы, Мосгордумы и Мособлдумы, возглавил ее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, рабочей группе предстоит решить вопросы, связанные не только с определением мест создания избирательных участков и их оборудованием, но и с информированием участковых избирательных комиссий и граждан, а также организацией самого голосования.

Что касается мест расположения «дачных» избирательных участков, то их планируют определить по заявкам самих москвичей. По словам Шапошникова, рабочая группа уже обратилась в правительство Москвы с предложением открыть на сайте mos.ru специальный раздел для сбора предложений москвичей о местах размещения таких участков. Кроме того, проводить опрос среди москвичей могут сотрудники МФЦ – в рамках действующего соглашения между ГБУ «Многофункциональные центры государственных услуг» и Мосгоризбиркомом.

Сопредседатель движения «Голос», член рабочей группы Григорий Мельконьянц говорит, что в числе критериев, позволяющих определить место расположения загородных участков, назывались также данные о транспортных потоках, объемах вывоза мусора и продажах хлеба. Но основным инструментом, по всей видимости, станет все-таки сбор данных через МФЦ и заявки от самих москвичей. Кроме того, предстоит обеспечить транспортную доступность участков как для дачников, так и для будущих членов комиссий. Еще одно обязательное условие – на таких участках должно быть организовано видеонаблюдение, говорит Мельконьянц: они в принципе должны соответствовать тем же стандартам, что и городские.

Как сообщили два члена рабочей группы, в итоге Мосгоризбиркому предложено руководствоваться при выборе места размещения будущих участков такими критериями, как обращения граждан, наличие помещения для участка, наличие интернета, результаты обхода сотрудников МФЦ, а также принимать решение с учетом шаговой и транспортной доступности, исходя из максимальной численности москвичей в радиусе двух километров.

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