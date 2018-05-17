Участие дачников в выборах мэра Москвы может стать примером для всей России

Это стало возможным благодаря системе «Мобильный избиратель», снявшей привязку к месту жительства Д. Абрамов / Ведомости

Москва могла бы стать пилотным регионом для голосования избирателей за пределами своего субъекта, предложила в среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова на заседании Центризбиркома. По ее словам, несколько миллионов москвичей летом выезжают на дачи, несколько сотен тысяч там проживают и надо дать им возможность проголосовать за мэра 9 сентября. Это стало возможным благодаря системе «Мобильный избиратель», снявшей привязку к месту жительства, хотя инициатива сложна технически, признала Ракова. В качестве эксперимента мэрия хочет создать временные участки там, где есть крупные садовые товарищества: в Подмосковье 11 000 таких товариществ «находятся достаточно компактно». Для организации участков проанализируют данные карты «Тройка» и мобильных операторов. «Основным критерием будет возможность обеспечить видеонаблюдение и направить наблюдателей», – пообещала вице-мэр.

Члены ЦИК отнеслись к инициативе настороженно. «Хорошо, что вы вспомнили о явке избирателей, но путь, на который вы встаете, сомнительный с точки зрения законодательства», – заявил Евгений Колюшин. По мнению Александра Кинева, у других регионов тоже может возникнуть похожее желание, а эксперимент в 85 субъектах – это «слишком». Валерий Крюков считает важным, чтобы голосующие на дачах не оставались в списках в столице. Москву поддержала председатель ЦИК Элла Памфилова: пока единый день голосования не перенесен хотя бы на октябрь, остается проблема с привлечением избирателей и для регионов уже подготовлены методические рекомендации по предложению Москвы, сказала она. Секретарь ЦИК Майя Гришина подчеркнула необходимость соблюдения правил «Мобильного избирателя»: автоматического включения в списки избирателей не будет, поэтому уже за 45 дней до голосования должен быть список всех участков.

Планируется создать от 100 до 500 таких участков, заявила начальник юридического отдела Мосгоризбиркома Рима Кузнецова на заседании комиссии Мосгордумы по госстроительству. Принять поправки Мосгордума может уже в четверг, сообщил руководитель комиссии Александр Семенников.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц считает инициативу Москвы шагом к экстерриториальному голосованию, позволяющему избирателям голосовать там, где им удобнее. Это хорошо, но может возникнуть множество проблем: усложняется наблюдение, непонятно, как реагировать на нарушения и где будет вышестоящая комиссия, будет ли обеспечено видеонаблюдение и найдутся ли помещения для голосования, перечисляет он. «Если будет 100 участков, то это нормально, а если 500, то это пятая часть участков Москвы», – отмечает эксперт. Он не исключает, что инициатива связана с назначением советником мэра экс-зампреда ЦИК Леонида Ивлева: «Это не похоже на то, что было в Москве в последние годы. Такие революционные инициативы по изменению законодательства за столь короткое время до старта кампании не внушают оптимизма участникам выборов и снижают доверие. Это повлияет и на другие регионы: представьте, что на следующих выборах мы увидим на участках урны для голосования за руководителей Москвы, Московской, Тверской и Калужской областей одновременно».