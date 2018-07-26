Саммит БРИКС прошел мимо кризиса в отношениях России и Запада

По итогам заседания главы государств БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию из 102 пунктов GULSHAN KHAN / AFP / POOL

Саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге завершился в четверг, 26 июля, принятием объемной декларации, где не упоминается кризис в отношениях между Россией и Западом.

Одной из главных тем саммита стало экономическое и политическое развитие стран в контексте цифровой промышленной революции. В условиях цифровизации важно обеспечить безопасность общества, граждан и бизнеса и странам БРИКС нужно активнее сотрудничать в этом направлении, заявил на встрече президент России Владимир Путин. «Цифровизация является одним из приоритетов экономической политики и нашей страны, России. Ожидаем, что осуществление программы позволит повысить производительность труда в России к 2024 году на 30%», - сказал российский президент.

Кроме того, Путин поддержал идею открытия в России офиса Банка развития БРИКС и уточнил, что переговоры об этом ведутся с Бразилией. Именно к Бразилии от ЮАР переходит председательство в БРИКС в 2019 г.

Десятый саммит БРИКС пришелся на месяц, когда в ЮАР широко отмечают столетие со дня рождения Нельсона Манделы - выдающегося борца с апартеидом и первого президента страны после падения режима расовой дискриминации. «Всю свою жизнь он продвигал и защищал принципы равенства, открытости и справедливости. Думаю, мы имеем полное право сказать, что идеи Нельсона Манделы находят отражение и в деятельности нашего объединения», - подчеркнул Путин в своем выступлении.

По итогам заседания главы государств БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию из 102 пунктов. Ни один из них не относится прямо к нынешнему кризису в отношениях между Россией и Западом.

Только четыре пункта посвящены (без упоминания роли США и их президента Дональда Трампа) проблемам мировой торговли. Ведущую роль в решении этих проблем отводится Всемирной торговой организации (ВТО).

Заметную часть декларации занимают пункты о необходимости развития сотрудничества в эпоху четвертой промышленной революции, поддержке развития африканских стран и урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, борьбе с терроризмом и т. д. Лидеры стран БРИКС также сочли необходимым поддержать международные соглашения, из которых вышли США. Выражена поддержка Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата, а также соглашения по иранской ядерной программе.

Отдельным пунктом идет поддержка российских и китайских инициатив о недопущении милитаризации космоса (которую давно блокируют США). В то же время декларация отражает и расхождения между странами организации - так, Россия и Китай поддерживают лишь увеличение роли Индии, Бразилии и ЮАР в ООН, но не получение этими странами статуса постоянных членов Совета безопасности ООН.