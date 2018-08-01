Госдума рассмотрит закон о защите журналистов в «горячих точках»

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«Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности», – заявил в среду председатель СПЧ при президенте Михаил Федотов. На фото: цветы у Дома журналиста в память о троих убитых Pavel Golovkin / AP

Госдуме следует как можно скорее принять закон о гарантиях для журналистов в горячих точках, заявил в среду председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов, комментируя убийство трех российских журналистов в Центральной Африканской Республике (ЦАР). В число таких мер должны входить повышенная страховка, спецобучение, средства защиты и так далее, пояснил он. Все эти гарантии предусмотрены подготовленным СПЧ законопроектом, который уже несколько лет «пылится» в Думе, отметил правозащитник: «Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности».

МИД России во вторник подтвердил факт убийства в Африке 30 июля Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. «Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов», – сообщил МИД. Сейчас посольство вместе с властями занимается расследованием произошедшего и отправкой тел погибших на родину.

Погибшие снимали по заказу «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского фильм о частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», которая, по сообщению ряда СМИ, вовлечена в оказание российской военной помощи правительству ЦАР. В понедельник главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин сообщил «Интерфаксу», что журналисты въезжали в ЦАР по туристическим визам. По словам Коняхина, вопросы безопасности российской съемочной группы оговаривались представителями миротворческой миссии ООН в этой стране. «Мы действовали в соответствии с их (миротворческой миссии ООН в ЦАР) рекомендациями: куда можно ехать, а куда нельзя, где поселиться, а, самое главное, что водитель был предоставлен съемочной группе ооновцами», - уточнил глава ЦУР. «Конкретно вопросами безопасности журналистов занимался человек по имени Мартин. Он же рекомендовал нам человека как водителя и как переводчика», - сказал Коняхин. «То, что водитель остался жив, а все погибли - это вызывает вопрос», - заключил он.

Законопроект, о котором говорил Федотов, был внесен депутатами от «Единой России» и ЛДПР еще в 2014 г. после гибели нескольких российских журналистов в Донбассе и принят в первом чтении в 2015 г., но с тех пор остается без движения.

Если законопроект депутатов примут (сейчас он стоит в примерной программе на октябрь), работодатели будут обязаны обеспечить средствами индивидуальной защиты, спецснаряжением и опознавательным знаком «Пресса/Press» журналистов, работающих в горячих точках. Их будут обучать безопасности, а также работодатель будет обязан предложить договор дополнительного страхования, охватывающего случаи болезни, ранения, репатриации и гибели. Предусматривается и добровольная геномная регистрация. Журналиста также будут снабжать международным «Удостоверением журналиста, находящегося в опасной командировке», предусмотренным Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (в случае выезда за пределы России).