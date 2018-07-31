МИД России подтвердил убийство в Африке трех российских журналистов

Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль PhotoXPress, facebook.com/kir.rad.5, Валерий Левитин / РИА Новости

30 июля в Центральноафриканской Республике (ЦАР) погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, говорится в официальном сообщении российского МИДа. Они погибли недалеко от г. Сибю, в 300 км от г. Банги – столицы ЦАР. При себе у погибших были только журналистские удостоверения. В настоящий момент их тела уже доставлены в столицу страны – г. Банги, говорится в сообщении МИДа.

«Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов. Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на Родину. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и готовы оказать их семьям необходимую поддержку», – сообщил МИД.

По информации агентства AFP, первым сообщившего о трагедии, журналистов расстреляли на одном из блокпостов по дороге на запад от Банги. «Новая газета», отделом политики которой несколько лет руководил Джемаль, получила фотографию тел погибших от французских журналистов.

Орхан Джемаль – российский журналист, в разное время работал в изданиях «Вечерняя Москва», «Независимая газета», «Новая газета», возглавлял отдел политики в издании «Версия» и в других изданиях. В том числе работал военным корреспондентом на Северном Кавказе, в Афганистане, Южной Осетии, Ираке, Ливане, Сирии и т. д. Автор книги «Хроники пятидневной войны» о российско-грузинско-осетинском конфликте. Расторгуев – российский кинорежиссер-документалист. Вместе с другими журналистами он снял документальный фильм «Срок» о событиях в России после выборов президента в марте 2012 г.

Погибшие снимали по заказу «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского фильм о частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». «Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья», – сказал Русской службе ВВС главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин. «Ведомостям» не удалось дозвониться до Коняхина. Жена Джемаля Ирина Гордиенко рассказала The Bell, что опознала по фотографии тело мужа. По ее словам, с ней связалась официальный представитель МИДа Мария Захарова, пообещав вернуть тело как можно скорее.

ЧВК «Вагнера» – частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка. ру». Бойцы ЧВК «Вагнера» участвовали в военной операции в Донбассе и в Сирии. За время активной военной операции в Сирии группа потеряла от 40 до 60 человек убитыми и от 120 до 180 – ранеными. По данным «Новой газеты», бойцы «Вагнера» принимают участие и в гражданской войне в ЦАР.