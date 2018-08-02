Политика / Международные отношения

Эксперты ООН описали работу российских военных инструкторов в Центральной Африке

Они заняты обучением местных силовиков, охраной конвоев и госпиталей
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Российская миссия по военному обучению местного персонала в Центральноафриканской Республике (ЦАР) стала предметом изучения группы экспертов ООН, весьма подробно описавших ее в отчете, отправленном 23 июля 2018 г. на имя председателя Совета Безопасности ООН. Документ опубликован на сайте американской НКО Security Council Report.

30 июля недалеко от городка Сибю к северу от Банги (столица ЦАР) были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, снимавшие для Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о «российских наемниках». Как сообщил The Bell, россияне хотели снять месторождение золота в окрестностях городка Ндасима, которое собиралась разрабатывать компания Lobaye Invest под охраной Sewa Security Service. Обе компании имеют отношение к предпринимателю Евгению Пригожину, с которым связывают действовавшую в Донбассе и Сирии «частную военную компанию (ЧВК) Вагнера».

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