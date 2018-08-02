Российские журналисты погибли в одном из самых опасных мест на Земле

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Военный корреспондент Орхан Джемаль Радио Свобода

Военный корреспондент Орхан Джемаль, кинодокументалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были застрелены неизвестными, вероятно, вечером в понедельник в Центральноафриканской республике (ЦАР). Они приехали в эту страну по туристической визе и собирались снять материал для фильма о «российских наемниках», который готовит Центр управления расследованиями (ЦУР) – медиаструктура, финансируемая Михаилом Ходорковским. Согласно договоренностям между Россией и ЦАР, о которых в марте заявил МИД России, республике с ведома ООН была оказана безвозмездная военная помощь в виде поставок стрелкового оружия и отправки «пяти военных и 170 гражданских инструкторов» для подготовки местной армии и служб безопасности. Под «гражданскими инструкторами», как считают многие СМИ, имеется в виду персонал так называемой частной военной компании Вагнера, подконтрольной предпринимателю Евгению Пригожину.

Все три российских журналиста, особенно Джемаль, имели опыт работы в горячих точках. Орхан Джемаль освещал конфликты на Северном Кавказе, войну в Южной Осетии и Грузии в 2008 г. и был тяжело ранен во время войны в Ливии в 2011 г. Побывал он и в Донбассе. Александр Расторгуев снял несколько документальных фильмов на тему локальных конфликтов и тоже побывал в Донбассе, когда там шли активные военные действия. Кирилл Радченко кроме Донбасса снимал в Сирии для агентства Anna News (освещавшего войну в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а в Сирии – со стороны правительственных и российских войск) и дошел с правительственными войсками до осажденного ИГИЛ (запрещено в РФ) Дейр-эз-Зора. Джемалю и его коллегам было не занимать личной смелости.