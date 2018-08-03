Сирийская армия взяла под контроль границу с Израилем

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По словам человека, близкого к Минобороны России, военная операция сопровождалась соглашением с Израилем, условием которого было неучастие в операциях подконтрольных Ирану сил и их отвод на определенное расстояние от границы ATEF SAFADI / EPA / TASS

Сирийские правительственные войска в среду завершили очистку юго-западных районов страны, примыкающих к границам с Израилем и Иорданией, заняв последний подконтрольный ИГИЛ (запрещено в России) населенный пункт Кусайры, где было взято в плен 160 боевиков. Об этом заявил в четверг на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Таким образом, завершилась длившаяся примерно полтора месяца операция, итогом которой стал переход под контроль правительства Сирии так называемой юго-западной зоны деэскалации. В четверг определенную соглашением о разведении сторон 1975 г. линию между Сирией и Израилем впервые за шесть лет вновь посетили наблюдатели ООН. По заявлению генерала Рудского, до полной стабилизации обстановки рядом с наблюдателями будет развернуто восемь постов российской военной полиции.

По словам Рудского, причиной операции стала неспособность США, с которыми велись на этот счет переговоры, отделить в этой обозначенной в 2016 г. зоне деэскалации боевиков запрещенных в России ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» от сил умеренной оппозиции. Сама операция, по уверению генерала, началась вследствие просьб местных жителей и о ее ходе Россия постоянно информировала Иорданию и Израиль. Всего было освобождено 3332 кв. км территории, под контроль правительства перешло 146 населенных пунктов, из них 50 – мирным путем в результате переговоров. Не желавшие там остаться боевики и их семьи эвакуированы на север Сирии в провинцию Идлиб, но значительная их часть присоединилась к армии и участвовала в боях с ИГИЛ. По мнению российского Минобороны, в результате освобождения составлявших юго-западную зону деэскалации провинций Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда созданы условия для возвращения туда беженцев.